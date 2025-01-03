Signata 图标

Signata 价格 (SATA)

USD

Signata (SATA) 实时价格图表

$0.02079847
$0.02079847$0.02079847
-0.30%(1D)

今天 Signata (SATA) 的价格

今天 Signata (SATA) 的实时价格为 0.02079847 USD。目前其市值为 $ 409.82K USD。SATA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Signata 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.01 USD
- Signata 当天价格变化为 -0.38%
- 其循环供应量为 19.70M USD

在获取 MEXC 上从 SATA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SATA 价格信息的首选平台。

Signata (SATA) 价格表现 USD

今天内，Signata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Signata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0705746766
在过去60天内，Signata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0034783964
在过去90天内，Signata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.38%
30天$ +0.0705746766+339.33%
60天$ +0.0034783964+16.72%
90天$ 0--

Signata (SATA) 价格分析

Signata 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00435839
$ 0.00435839$ 0.00435839

$ 0.02102288
$ 0.02102288$ 0.02102288

$ 0.730327
$ 0.730327$ 0.730327

-0.93%

-0.38%

+405.15%

Signata (SATA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 409.82K
$ 409.82K$ 409.82K

$ 5.01
$ 5.01$ 5.01

19.70M
19.70M 19.70M

什么是Signata (SATA)

The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Signata (SATA) 资源

官网

大家还在问：关于 Signata (SATA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SATA 兑换为当地货币

1 SATA 兑换 AUD
A$0.0334855367
1 SATA 兑换 GBP
0.016638776
1 SATA 兑换 EUR
0.0201745159
1 SATA 兑换 USD
$0.02079847
1 SATA 兑换 MYR
RM0.0929691609
1 SATA 兑换 TRY
0.734185991
1 SATA 兑换 JPY
¥3.2684795605
1 SATA 兑换 RUB
2.30863017
1 SATA 兑换 INR
1.7832608178
1 SATA 兑换 IDR
Rp335.4591465841
1 SATA 兑换 PHP
1.2065192447
1 SATA 兑换 EGP
￡E.1.0559383219
1 SATA 兑换 BRL
R$0.1285345446
1 SATA 兑换 CAD
C$0.0299497968
1 SATA 兑换 BDT
2.485417165
1 SATA 兑换 NGN
32.1459072473
1 SATA 兑换 UAH
0.8758235717
1 SATA 兑换 VES
Bs1.06072197
1 SATA 兑换 PKR
Rs5.796533589
1 SATA 兑换 KZT
10.9177408571
1 SATA 兑换 THB
฿0.7148434139
1 SATA 兑换 TWD
NT$0.6840616783
1 SATA 兑换 CHF
Fr0.0189266077
1 SATA 兑换 HKD
HK$0.1616041119
1 SATA 兑换 MAD
.د.م0.2102725317