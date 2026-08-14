SigmaDotMoney 今日价格

SigmaDotMoney (SIGMA) 今日实时价格为 $ 0.00355953，过去 24 小时内变化了 1.09%。当前 SIGMA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00355953 每 SIGMA。

SigmaDotMoney 目前市值在 $ 516,149 排名第 #-，流通供应量为 145.00M SIGMA。过去 24 小时内，SIGMA 的交易价格在 $ 0.00352518（低点）和 $ 0.00359853（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.089113，而历史最低价为 $ 0.0031148。

短期表现方面，SIGMA 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 +10.71%。过去一天，总交易量达到 $ 1.61K。

SigmaDotMoney（SIGMA）市场信息

市值 $ 516.15K$ 516.15K $ 516.15K 成交量（24H） $ 1.61K$ 1.61K $ 1.61K 完全稀释市值 $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M 流通量 145.00M 145.00M 145.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SigmaDotMoney 的当前市值为 $ 516.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.61K。SIGMA 的流通量为 145.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.56M。