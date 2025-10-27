Sigma Music（FAN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.42% 漲跌幅（7D） -1.42%

Sigma Music（FAN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FAN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FAN 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FAN 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -1.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sigma Music（FAN）市场信息

市值 $ 15.36K$ 15.36K $ 15.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.33K$ 23.33K $ 23.33K 流通量 658.34M 658.34M 658.34M 总供应量 999,988,780.869021 999,988,780.869021 999,988,780.869021

Sigma Music 的当前市值为 $ 15.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FAN 的流通量为 658.34M，总供应量是 999988780.869021，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.33K。