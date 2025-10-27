Sigma Boy（SIGMABOY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00000897 24H最高价 $ 0.00000935 历史最高 $ 0.00089861 最低价 $ 0.00000818 涨跌幅（1H） +0.18% 涨跌幅（1D） +3.57% 漲跌幅（7D） +7.01%

Sigma Boy（SIGMABOY）当前实时价格为 $0.00000933。过去 24 小时内，SIGMABOY 的交易价格在 $ 0.00000897 至 $ 0.00000935 之间波动，市场活跃度显著。SIGMABOY 的历史最高价为 $ 0.00089861，历史最低价为 $ 0.00000818。

从短期表现来看，SIGMABOY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.18%，过去 24 小时内变动为 +3.57%，过去 7 天内累计变动为 +7.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sigma Boy（SIGMABOY）市场信息

市值 $ 9.28K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 9.28K 流通量 999.39M 总供应量 999,394,261.164631

Sigma Boy 的当前市值为 $ 9.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SIGMABOY 的流通量为 999.39M，总供应量是 999394261.164631，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.28K。