Sigma bnb USD（BNBUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.999819 $ 0.999819 $ 0.999819 24H最低价 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高价 24H最低价 $ 0.999819$ 0.999819 $ 0.999819 24H最高价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 历史最高 $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 最低价 $ 0.998475$ 0.998475 $ 0.998475 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.02%

Sigma bnb USD（BNBUSD）当前实时价格为 $1。过去 24 小时内，BNBUSD 的交易价格在 $ 0.999819 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。BNBUSD 的历史最高价为 $ 1.009，历史最低价为 $ 0.998475。

从短期表现来看，BNBUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.01%，过去 7 天内累计变动为 -0.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sigma bnb USD（BNBUSD）市场信息

市值 $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M 流通量 1.87M 1.87M 1.87M 总供应量 1,866,949.096002841 1,866,949.096002841 1,866,949.096002841

Sigma bnb USD 的当前市值为 $ 1.87M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BNBUSD 的流通量为 1.87M，总供应量是 1866949.096002841，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.87M。