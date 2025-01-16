Sifu Vision 图标

Sifu Vision 价格 (SIFU)

USD

Sifu Vision (SIFU) 实时价格图表

$75.7
$75.7$75.7
0.00%(1D)

今天 Sifu Vision (SIFU) 的价格

今天 Sifu Vision (SIFU) 的实时价格为 75.7 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SIFU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sifu Vision 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 174.03 USD
- Sifu Vision 当天价格变化为 -0.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 SIFU兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SIFU 价格信息的首选平台。

Sifu Vision (SIFU) 价格表现 USD

今天内，Sifu Vision 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03671128002411
在过去30天内，Sifu Vision 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4880530400
在过去60天内，Sifu Vision 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.5262861100
在过去90天内，Sifu Vision 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.63086603085976

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.03671128002411-0.04%
30天$ -0.4880530400-0.64%
60天$ +1.5262861100+2.02%
90天$ +1.63086603085976+2.20%

Sifu Vision (SIFU) 价格分析

Sifu Vision 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 75.59
$ 75.59$ 75.59

$ 75.91
$ 75.91$ 75.91

$ 101.66
$ 101.66$ 101.66

-0.27%

-0.04%

-0.06%

Sifu Vision (SIFU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 174.03
$ 174.03$ 174.03

0.00
0.00 0.00

什么是Sifu Vision (SIFU)

Sifu serves as the native token of Sifu Vision, a project dedicated to implementing advanced treasury management strategies, exploring alpha opportunities, and engaging in seed investing to deliver tangible value to its token holders. Sifu Vision offers a quarterly redemption option to all token holders, enhancing their flexibility to capitalize on their investment growth.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Sifu Vision (SIFU) 资源

官网

大家还在问：关于 Sifu Vision (SIFU) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SIFU 兑换为当地货币

1 SIFU 兑换 AUD
A$121.877
1 SIFU 兑换 GBP
61.317
1 SIFU 兑换 EUR
73.429
1 SIFU 兑换 USD
$75.7
1 SIFU 兑换 MYR
RM340.65
1 SIFU 兑换 TRY
2,683.565
1 SIFU 兑换 JPY
¥11,824.34
1 SIFU 兑换 RUB
7,745.624
1 SIFU 兑换 INR
6,554.106
1 SIFU 兑换 IDR
Rp1,240,983.408
1 SIFU 兑换 PHP
4,433.749
1 SIFU 兑换 EGP
￡E.3,813.009
1 SIFU 兑换 BRL
R$456.471
1 SIFU 兑换 CAD
C$108.251
1 SIFU 兑换 BDT
9,203.606
1 SIFU 兑换 NGN
117,728.64
1 SIFU 兑换 UAH
3,193.026
1 SIFU 兑换 VES
Bs4,087.8
1 SIFU 兑换 PKR
Rs21,121.057
1 SIFU 兑换 KZT
40,158.85
1 SIFU 兑换 THB
฿2,621.491
1 SIFU 兑换 TWD
NT$2,492.801
1 SIFU 兑换 CHF
Fr68.887
1 SIFU 兑换 HKD
HK$588.946
1 SIFU 兑换 MAD
.د.م760.785