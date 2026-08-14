Sidiora Markets 今日价格

Sidiora Markets (SID) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.82%。当前 SID 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SID。

Sidiora Markets 目前市值在 $ 590,466 排名第 #-，流通供应量为 989.88M SID。过去 24 小时内，SID 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0010868，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SID 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +39.32%。过去一天，总交易量达到 $ 952.91。

Sidiora Markets（SID）市场信息

市值 $ 590.47K$ 590.47K $ 590.47K 成交量（24H） $ 952.91$ 952.91 $ 952.91 完全稀释市值 $ 590.47K$ 590.47K $ 590.47K 流通量 989.88M 989.88M 989.88M 总供应量 989,876,448.979661 989,876,448.979661 989,876,448.979661

Sidiora Markets 的当前市值为 $ 590.47K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 952.91。SID 的流通量为 989.88M，总供应量是 989876448.979661，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 590.47K。