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shuts Wave 价格 (SWAVE)

USD

shuts Wave (SWAVE) 实时价格图表

$9.21
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+0.60%(1D)

今天 shuts Wave (SWAVE) 的价格

今天 shuts Wave (SWAVE) 的实时价格为 9.21 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SWAVE 兑换 USD 的价格为实时更新。
shuts Wave 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.77K USD
- shuts Wave 当天价格变化为 +0.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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shuts Wave (SWAVE) 价格表现 USD

今天内，shuts Wave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.063983
在过去30天内，shuts Wave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.7750672460
在过去60天内，shuts Wave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.7031896430
在过去90天内，shuts Wave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.305941955295721

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.063983+0.70%
30天$ -1.7750672460-19.27%
60天$ +1.7031896430+18.49%
90天$ +2.305941955295721+33.40%

shuts Wave (SWAVE) 价格分析

shuts Wave 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 9.11
$ 9.11$ 9.11

$ 9.48
$ 9.48$ 9.48

$ 12.13
$ 12.13$ 12.13

+0.62%

+0.70%

+12.78%

shuts Wave (SWAVE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.77K
$ 1.77K$ 1.77K

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什么是shuts Wave (SWAVE)

SWAVE is a strategy backed token following allocations of shüts Crypto strategy. The objective of this strategy is to deliver long-term capital growth while being 100% invested in the cryptocurrency asset class.

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shuts Wave (SWAVE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 shuts Wave (SWAVE) 的其他问题

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SWAVE 兑换为当地货币

1 SWAVE 兑换 AUD
A$14.8281
1 SWAVE 兑换 GBP
7.4601
1 SWAVE 兑换 EUR
8.9337
1 SWAVE 兑换 USD
$9.21
1 SWAVE 兑换 MYR
RM41.445
1 SWAVE 兑换 TRY
326.4945
1 SWAVE 兑换 JPY
¥1,438.602
1 SWAVE 兑换 RUB
942.3672
1 SWAVE 兑换 INR
797.4018
1 SWAVE 兑换 IDR
Rp150,983.5824
1 SWAVE 兑换 PHP
539.4297
1 SWAVE 兑换 EGP
￡E.463.9077
1 SWAVE 兑换 BRL
R$55.5363
1 SWAVE 兑换 CAD
C$13.1703
1 SWAVE 兑换 BDT
1,119.7518
1 SWAVE 兑换 NGN
14,323.392
1 SWAVE 兑换 UAH
388.4778
1 SWAVE 兑换 VES
Bs497.34
1 SWAVE 兑换 PKR
Rs2,569.6821
1 SWAVE 兑换 KZT
4,885.905
1 SWAVE 兑换 THB
฿318.9423
1 SWAVE 兑换 TWD
NT$303.2853
1 SWAVE 兑换 CHF
Fr8.3811
1 SWAVE 兑换 HKD
HK$71.6538
1 SWAVE 兑换 MAD
.د.م92.5605