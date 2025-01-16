shuts Wave 价格 (SWAVE)
今天 shuts Wave (SWAVE) 的实时价格为 9.21 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SWAVE 兑换 USD 的价格为实时更新。
shuts Wave 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.77K USD
- shuts Wave 当天价格变化为 +0.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，shuts Wave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.063983。
在过去30天内，shuts Wave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.7750672460。
在过去60天内，shuts Wave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.7031896430。
在过去90天内，shuts Wave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.305941955295721。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.063983
|+0.70%
|30天
|$ -1.7750672460
|-19.27%
|60天
|$ +1.7031896430
|+18.49%
|90天
|$ +2.305941955295721
|+33.40%
shuts Wave 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.62%
+0.70%
+12.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SWAVE is a strategy backed token following allocations of shüts Crypto strategy. The objective of this strategy is to deliver long-term capital growth while being 100% invested in the cryptocurrency asset class.
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|1 SWAVE 兑换 AUD
A$14.8281
|1 SWAVE 兑换 GBP
￡7.4601
|1 SWAVE 兑换 EUR
€8.9337
|1 SWAVE 兑换 USD
$9.21
|1 SWAVE 兑换 MYR
RM41.445
|1 SWAVE 兑换 TRY
₺326.4945
|1 SWAVE 兑换 JPY
¥1,438.602
|1 SWAVE 兑换 RUB
₽942.3672
|1 SWAVE 兑换 INR
₹797.4018
|1 SWAVE 兑换 IDR
Rp150,983.5824
|1 SWAVE 兑换 PHP
₱539.4297
|1 SWAVE 兑换 EGP
￡E.463.9077
|1 SWAVE 兑换 BRL
R$55.5363
|1 SWAVE 兑换 CAD
C$13.1703
|1 SWAVE 兑换 BDT
৳1,119.7518
|1 SWAVE 兑换 NGN
₦14,323.392
|1 SWAVE 兑换 UAH
₴388.4778
|1 SWAVE 兑换 VES
Bs497.34
|1 SWAVE 兑换 PKR
Rs2,569.6821
|1 SWAVE 兑换 KZT
₸4,885.905
|1 SWAVE 兑换 THB
฿318.9423
|1 SWAVE 兑换 TWD
NT$303.2853
|1 SWAVE 兑换 CHF
Fr8.3811
|1 SWAVE 兑换 HKD
HK$71.6538
|1 SWAVE 兑换 MAD
.د.م92.5605