SHUI CFX 价格 (SCFX)
今天 SHUI CFX (SCFX) 的实时价格为 0.182612 USD。目前其市值为 $ 5.71M USD。SCFX 兑换 USD 的价格为实时更新。
SHUI CFX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 102.81 USD
- SHUI CFX 当天价格变化为 +5.40%
- 其循环供应量为 31.29M USD
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今天内，SHUI CFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00935274。
在过去30天内，SHUI CFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0378004831。
在过去60天内，SHUI CFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0516003806。
在过去90天内，SHUI CFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00935274
|+5.40%
|30天
|$ -0.0378004831
|-20.69%
|60天
|$ +0.0516003806
|+28.26%
|90天
|$ 0
|--
SHUI CFX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
+5.40%
+5.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SCFX 兑换 AUD
A$0.29400532
|1 SCFX 兑换 GBP
￡0.1460896
|1 SCFX 兑换 EUR
€0.17530752
|1 SCFX 兑换 USD
$0.182612
|1 SCFX 兑换 MYR
RM0.81627564
|1 SCFX 兑换 TRY
₺6.44802972
|1 SCFX 兑换 JPY
¥28.67191012
|1 SCFX 兑换 RUB
₽20.35941188
|1 SCFX 兑换 INR
₹15.66080512
|1 SCFX 兑换 IDR
Rp2,945.35442636
|1 SCFX 兑换 PHP
₱10.57506092
|1 SCFX 兑换 EGP
￡E.9.27121124
|1 SCFX 兑换 BRL
R$1.13584664
|1 SCFX 兑换 CAD
C$0.26296128
|1 SCFX 兑换 BDT
৳21.822134
|1 SCFX 兑换 NGN
₦282.24328108
|1 SCFX 兑换 UAH
₴7.68979132
|1 SCFX 兑换 VES
Bs9.313212
|1 SCFX 兑换 PKR
Rs50.8939644
|1 SCFX 兑换 KZT
₸95.85851716
|1 SCFX 兑换 THB
฿6.25628712
|1 SCFX 兑换 TWD
NT$6.00610868
|1 SCFX 兑换 CHF
Fr0.1643508
|1 SCFX 兑换 HKD
HK$1.41889524
|1 SCFX 兑换 MAD
.د.م1.84620732