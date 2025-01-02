SHUI 价格 (SHUI)
今天 SHUI (SHUI) 的实时价格为 0.04706986 USD。目前其市值为 $ 941.40K USD。SHUI 兑换 USD 的价格为实时更新。
SHUI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 579.59 USD
- SHUI 当天价格变化为 +4.45%
- 其循环供应量为 20.00M USD
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今天内，SHUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00200563。
在过去30天内，SHUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006388368。
在过去60天内，SHUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0018938181。
在过去90天内，SHUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.019689754138603943。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00200563
|+4.45%
|30天
|$ -0.0006388368
|-1.35%
|60天
|$ +0.0018938181
|+4.02%
|90天
|$ +0.019689754138603943
|+71.91%
SHUI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.65%
+4.45%
+10.16%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SHUI 兑换 AUD
A$0.0757824746
|1 SHUI 兑换 GBP
￡0.037655888
|1 SHUI 兑换 EUR
€0.0451870656
|1 SHUI 兑换 USD
$0.04706986
|1 SHUI 兑换 MYR
RM0.2104022742
|1 SHUI 兑换 TRY
₺1.6620367566
|1 SHUI 兑换 JPY
¥7.3904387186
|1 SHUI 兑换 RUB
₽5.2478186914
|1 SHUI 兑换 INR
₹4.0367111936
|1 SHUI 兑换 IDR
Rp759.1911840358
|1 SHUI 兑换 PHP
₱2.7258155926
|1 SHUI 兑换 EGP
￡E.2.3897367922
|1 SHUI 兑换 BRL
R$0.2927745292
|1 SHUI 兑换 CAD
C$0.0677805984
|1 SHUI 兑换 BDT
৳5.62484827
|1 SHUI 兑换 NGN
₦72.7507049174
|1 SHUI 兑换 UAH
₴1.9821118046
|1 SHUI 兑换 VES
Bs2.40056286
|1 SHUI 兑换 PKR
Rs13.118369982
|1 SHUI 兑换 KZT
₸24.7083816098
|1 SHUI 兑换 THB
฿1.6126134036
|1 SHUI 兑换 TWD
NT$1.5481276954
|1 SHUI 兑换 CHF
Fr0.042362874
|1 SHUI 兑换 HKD
HK$0.3657328122
|1 SHUI 兑换 MAD
.د.م0.4758762846