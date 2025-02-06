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SHREE 价格 (SHR)

USD

SHREE (SHR) 实时价格图表

$0.03779864
$0.03779864$0.03779864
-13.50%(1D)

今天 SHREE (SHR) 的价格

今天 SHREE (SHR) 的实时价格为 0.03779864 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SHR 兑换 USD 的价格为实时更新。
SHREE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.74K USD
- SHREE 当天价格变化为 -13.57%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SHREE (SHR) 价格表现 USD

今天内，SHREE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00593910640075766
在过去30天内，SHREE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0053948146
在过去60天内，SHREE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026251609
在过去90天内，SHREE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00593910640075766-13.57%
30天$ -0.0053948146-14.27%
60天$ -0.0026251609-6.94%
90天$ 0--

SHREE (SHR) 价格分析

SHREE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03248682
$ 0.03248682$ 0.03248682

$ 0.04378587
$ 0.04378587$ 0.04378587

$ 0.09962
$ 0.09962$ 0.09962

--

-13.57%

-13.92%

SHREE (SHR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.74K
$ 5.74K$ 5.74K

0.00
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什么是SHREE (SHR)

Shree Blockchain makes it easy to create, issue, and manage digital security on the blockchain creating a transparent and secure ecosystem for investors.

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SHREE (SHR) 资源

官网

大家还在问：关于 SHREE (SHR) 的其他问题

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SHR 兑换为当地货币

1 SHR 兑换 AUD
A$0.0600998376
1 SHR 兑换 GBP
0.0298609256
1 SHR 兑换 EUR
0.0362866944
1 SHR 兑换 USD
$0.03779864
1 SHR 兑换 MYR
RM0.1670699888
1 SHR 兑换 TRY
1.3573491624
1 SHR 兑换 JPY
¥5.7707183688
1 SHR 兑换 RUB
3.70426672
1 SHR 兑换 INR
3.3032231496
1 SHR 兑换 IDR
Rp619.6497369216
1 SHR 兑换 PHP
2.1881632696
1 SHR 兑换 EGP
￡E.1.9016495784
1 SHR 兑换 BRL
R$0.219232112
1 SHR 兑换 CAD
C$0.0540520552
1 SHR 兑换 BDT
4.594424692
1 SHR 兑换 NGN
63.5270402888
1 SHR 兑换 UAH
1.5735573832
1 SHR 兑换 VES
Bs2.23011976
1 SHR 兑换 PKR
Rs10.5435526416
1 SHR 兑换 KZT
19.5441647984
1 SHR 兑换 THB
฿1.2692783312
1 SHR 兑换 TWD
NT$1.241685324
1 SHR 兑换 CHF
Fr0.034018776
1 SHR 兑换 HKD
HK$0.2940734192
1 SHR 兑换 MAD
.د.م0.3783643864