SHREE 价格 (SHR)
今天 SHREE (SHR) 的实时价格为 0.03779864 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SHR 兑换 USD 的价格为实时更新。
SHREE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.74K USD
- SHREE 当天价格变化为 -13.57%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SHREE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00593910640075766。
在过去30天内，SHREE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0053948146。
在过去60天内，SHREE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026251609。
在过去90天内，SHREE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00593910640075766
|-13.57%
|30天
|$ -0.0053948146
|-14.27%
|60天
|$ -0.0026251609
|-6.94%
|90天
|$ 0
|--
SHREE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-13.57%
-13.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Shree Blockchain makes it easy to create, issue, and manage digital security on the blockchain creating a transparent and secure ecosystem for investors.
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|1 SHR 兑换 AUD
A$0.0600998376
|1 SHR 兑换 GBP
￡0.0298609256
|1 SHR 兑换 EUR
€0.0362866944
|1 SHR 兑换 USD
$0.03779864
|1 SHR 兑换 MYR
RM0.1670699888
|1 SHR 兑换 TRY
₺1.3573491624
|1 SHR 兑换 JPY
¥5.7707183688
|1 SHR 兑换 RUB
₽3.70426672
|1 SHR 兑换 INR
₹3.3032231496
|1 SHR 兑换 IDR
Rp619.6497369216
|1 SHR 兑换 PHP
₱2.1881632696
|1 SHR 兑换 EGP
￡E.1.9016495784
|1 SHR 兑换 BRL
R$0.219232112
|1 SHR 兑换 CAD
C$0.0540520552
|1 SHR 兑换 BDT
৳4.594424692
|1 SHR 兑换 NGN
₦63.5270402888
|1 SHR 兑换 UAH
₴1.5735573832
|1 SHR 兑换 VES
Bs2.23011976
|1 SHR 兑换 PKR
Rs10.5435526416
|1 SHR 兑换 KZT
₸19.5441647984
|1 SHR 兑换 THB
฿1.2692783312
|1 SHR 兑换 TWD
NT$1.241685324
|1 SHR 兑换 CHF
Fr0.034018776
|1 SHR 兑换 HKD
HK$0.2940734192
|1 SHR 兑换 MAD
.د.م0.3783643864