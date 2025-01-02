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Shitzu 价格 (SHITZU)

USD

Shitzu (SHITZU) 实时价格图表

$0.00423503
$0.00423503$0.00423503
+4.10%(1D)

今天 Shitzu (SHITZU) 的价格

今天 Shitzu (SHITZU) 的实时价格为 0.00423176 USD。目前其市值为 $ 1.30M USD。SHITZU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shitzu 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.60K USD
- Shitzu 当天价格变化为 +4.05%
- 其循环供应量为 306.24M USD

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Shitzu (SHITZU) 价格表现 USD

今天内，Shitzu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016464
在过去30天内，Shitzu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021600130
在过去60天内，Shitzu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012678327
在过去90天内，Shitzu 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0019372498382693208

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00016464+4.05%
30天$ -0.0021600130-51.04%
60天$ +0.0012678327+29.96%
90天$ +0.0019372498382693208+84.43%

Shitzu (SHITZU) 价格分析

Shitzu 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00399031
$ 0.00399031$ 0.00399031

$ 0.00441282
$ 0.00441282$ 0.00441282

$ 0.01005196
$ 0.01005196$ 0.01005196

-0.87%

+4.05%

-7.80%

Shitzu (SHITZU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 6.60K
$ 6.60K$ 6.60K

306.24M
306.24M 306.24M

什么是Shitzu (SHITZU)

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Shitzu (SHITZU) 资源

官网

大家还在问：关于 Shitzu (SHITZU) 的其他问题

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SHITZU 兑换为当地货币

1 SHITZU 兑换 AUD
A$0.0068131336
1 SHITZU 兑换 GBP
0.003385408
1 SHITZU 兑换 EUR
0.0040624896
1 SHITZU 兑换 USD
$0.00423176
1 SHITZU 兑换 MYR
RM0.0189159672
1 SHITZU 兑换 TRY
0.1494234456
1 SHITZU 兑换 JPY
¥0.6644286376
1 SHITZU 兑换 RUB
0.4717989224
1 SHITZU 兑换 INR
0.3629157376
1 SHITZU 兑换 IDR
Rp68.2541839928
1 SHITZU 兑换 PHP
0.2450612216
1 SHITZU 兑换 EGP
￡E.0.2148464552
1 SHITZU 兑换 BRL
R$0.0263215472
1 SHITZU 兑换 CAD
C$0.0060937344
1 SHITZU 兑换 BDT
0.50569532
1 SHITZU 兑换 NGN
6.5405659384
1 SHITZU 兑换 UAH
0.1781994136
1 SHITZU 兑换 VES
Bs0.21581976
1 SHITZU 兑换 PKR
Rs1.179391512
1 SHITZU 兑换 KZT
2.2213777768
1 SHITZU 兑换 THB
฿0.1449800976
1 SHITZU 兑换 TWD
NT$0.1391825864
1 SHITZU 兑换 CHF
Fr0.003808584
1 SHITZU 兑换 HKD
HK$0.0328807752
1 SHITZU 兑换 MAD
.د.م0.0427830936