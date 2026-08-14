Shit Piss Skin Can 今日价格

Shit Piss Skin Can (SPSC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.44%。当前 SPSC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPSC。

Shit Piss Skin Can 目前市值在 $ 157,543 排名第 #-，流通供应量为 999.86M SPSC。过去 24 小时内，SPSC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01662425，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPSC 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +5.09%。过去一天，总交易量达到 $ 27.67K。

Shit Piss Skin Can（SPSC）市场信息

市值 $ 157.54K$ 157.54K $ 157.54K 成交量（24H） $ 27.67K$ 27.67K $ 27.67K 完全稀释市值 $ 157.54K$ 157.54K $ 157.54K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 总供应量 999,856,357.031032 999,856,357.031032 999,856,357.031032

Shit Piss Skin Can 的当前市值为 $ 157.54K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 27.67K。SPSC 的流通量为 999.86M，总供应量是 999856357.031032，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 157.54K。