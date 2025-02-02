Shine Chain 价格 (SC20)
今天 Shine Chain (SC20) 的实时价格为 0.01309959 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SC20 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shine Chain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.49K USD
- Shine Chain 当天价格变化为 -62.99%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Shine Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02229697464689675。
在过去30天内，Shine Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0186239923。
在过去60天内，Shine Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0212167863。
在过去90天内，Shine Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008798514877190978。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.02229697464689675
|-62.99%
|30天
|$ +0.0186239923
|+142.17%
|60天
|$ +0.0212167863
|+161.97%
|90天
|$ -0.008798514877190978
|-40.17%
Shine Chain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-17.59%
-62.99%
+19.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Native cryptocurrency of the Shine Chain network, used to pay network fees, open a liquidity pool on Shine Swap, make purchases on Shine Launchpad, gamefi cryptocurrency.
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|1 SC20 兑换 AUD
A$0.020959344
|1 SC20 兑换 GBP
￡0.010479672
|1 SC20 兑换 EUR
€0.0125756064
|1 SC20 兑换 USD
$0.01309959
|1 SC20 兑换 MYR
RM0.0582931755
|1 SC20 兑换 TRY
₺0.467655363
|1 SC20 兑换 JPY
¥2.033056368
|1 SC20 兑换 RUB
₽1.2912265863
|1 SC20 兑换 INR
₹1.135734453
|1 SC20 兑换 IDR
Rp214.7473426896
|1 SC20 兑换 PHP
₱0.7652780478
|1 SC20 兑换 EGP
￡E.0.6578614098
|1 SC20 兑换 BRL
R$0.0765016056
|1 SC20 兑换 CAD
C$0.0189944055
|1 SC20 兑换 BDT
৳1.5967090251
|1 SC20 兑换 NGN
₦20.2465953081
|1 SC20 兑换 UAH
₴0.5459909112
|1 SC20 兑换 VES
Bs0.75977622
|1 SC20 兑换 PKR
Rs3.6529516674
|1 SC20 兑换 KZT
₸6.7837536774
|1 SC20 兑换 THB
฿0.4426351461
|1 SC20 兑换 TWD
NT$0.4315004946
|1 SC20 兑换 CHF
Fr0.0119206269
|1 SC20 兑换 HKD
HK$0.1020458061
|1 SC20 兑换 MAD
.د.م0.1313888877