Shibu 今日价格

Shibu (SHIBU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.83%。当前 SHIBU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SHIBU。

Shibu 目前市值在 $ 102,164 排名第 #-，流通供应量为 997.45M SHIBU。过去 24 小时内，SHIBU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01318311，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SHIBU 在过去一小时内波动了 +6.24%，过去7 天内波动了 +36.34%。过去一天，总交易量达到 $ 3.86K。

Shibu（SHIBU）市场信息

市值 $ 102.16K$ 102.16K $ 102.16K 成交量（24H） $ 3.86K$ 3.86K $ 3.86K 完全稀释市值 $ 102.16K$ 102.16K $ 102.16K 流通量 997.45M 997.45M 997.45M 总供应量 997,446,169.0582771 997,446,169.0582771 997,446,169.0582771

Shibu 的当前市值为 $ 102.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.86K。SHIBU 的流通量为 997.45M，总供应量是 997446169.0582771，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 102.16K。