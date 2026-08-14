Shibetoshi Nakamoto 今日价格

Shibetoshi Nakamoto (BILLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.52%。当前 BILLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BILLY。

Shibetoshi Nakamoto 目前市值在 $ 36,861 排名第 #-，流通供应量为 959.62M BILLY。过去 24 小时内，BILLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00287462，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BILLY 在过去一小时内波动了 +0.46%，过去7 天内波动了 +5.75%。过去一天，总交易量达到 --。

Shibetoshi Nakamoto（BILLY）市场信息

市值 $ 36.86K$ 36.86K $ 36.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.86K$ 36.86K $ 36.86K 流通量 959.62M 959.62M 959.62M 总供应量 959,619,760.114321 959,619,760.114321 959,619,760.114321

Shibetoshi Nakamoto 的当前市值为 $ 36.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BILLY 的流通量为 959.62M，总供应量是 959619760.114321，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.86K。