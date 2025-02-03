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Shibarium Wrapped BONE 价格 (WBONE)

USD

Shibarium Wrapped BONE (WBONE) 实时价格图表

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-3.90%(1D)

今天 Shibarium Wrapped BONE (WBONE) 的价格

今天 Shibarium Wrapped BONE (WBONE) 的实时价格为 0.381926 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WBONE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shibarium Wrapped BONE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.80K USD
- Shibarium Wrapped BONE 当天价格变化为 -3.92%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Shibarium Wrapped BONE (WBONE) 价格表现 USD

今天内，Shibarium Wrapped BONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0156233776289716
在过去30天内，Shibarium Wrapped BONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1751798316
在过去60天内，Shibarium Wrapped BONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1855936933
在过去90天内，Shibarium Wrapped BONE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.10839964146108815

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0156233776289716-3.92%
30天$ -0.1751798316-45.86%
60天$ -0.1855936933-48.59%
90天$ -0.10839964146108815-22.10%

Shibarium Wrapped BONE (WBONE) 价格分析

Shibarium Wrapped BONE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.375273
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$ 0.415342
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$ 483.12
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+0.04%

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-7.79%

Shibarium Wrapped BONE (WBONE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 6.80K
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什么是Shibarium Wrapped BONE (WBONE)

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Shibarium Wrapped BONE (WBONE) 资源

官网

大家还在问：关于 Shibarium Wrapped BONE (WBONE) 的其他问题

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WBONE 兑换为当地货币

1 WBONE 兑换 AUD
A$0.61872012
1 WBONE 兑换 GBP
0.30936006
1 WBONE 兑换 EUR
0.37046822
1 WBONE 兑换 USD
$0.381926
1 WBONE 兑换 MYR
RM1.70720922
1 WBONE 兑换 TRY
13.73787822
1 WBONE 兑换 JPY
¥59.2749152
1 WBONE 兑换 RUB
38.1926
1 WBONE 兑换 INR
33.26193534
1 WBONE 兑换 IDR
Rp6,261.08096544
1 WBONE 兑换 PHP
22.36940582
1 WBONE 兑换 EGP
￡E.19.22615484
1 WBONE 兑换 BRL
R$2.23044784
1 WBONE 兑换 CAD
C$0.55761196
1 WBONE 兑换 BDT
47.20223434
1 WBONE 兑换 NGN
641.89157042
1 WBONE 兑换 UAH
16.14019276
1 WBONE 兑换 VES
Bs22.151708
1 WBONE 兑换 PKR
Rs107.97811872
1 WBONE 兑换 KZT
200.59135446
1 WBONE 兑换 THB
฿12.99694178
1 WBONE 兑换 TWD
NT$12.603558
1 WBONE 兑换 CHF
Fr0.34755266
1 WBONE 兑换 HKD
HK$2.97520354
1 WBONE 兑换 MAD
.د.م3.88418742