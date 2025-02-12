Shibabitcoin 价格 (SHIBTC)

USD

Shibabitcoin (SHIBTC) 实时价格图表

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-99.80%(1D)

今天 Shibabitcoin (SHIBTC) 的价格

今天 Shibabitcoin (SHIBTC) 的实时价格为 0.01209972 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SHIBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shibabitcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 204.65K USD
- Shibabitcoin 当天价格变化为 -99.89%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Shibabitcoin (SHIBTC) 价格表现 USD

今天内，Shibabitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.772464638011042
在过去30天内，Shibabitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0120803858
在过去60天内，Shibabitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0119728955
在过去90天内，Shibabitcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.3334971963812913

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -11.772464638011042-99.89%
30天$ -0.0120803858-99.84%
60天$ -0.0119728955-98.95%
90天$ -1.3334971963812913-99.10%

Shibabitcoin (SHIBTC) 价格分析

Shibabitcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00460179
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$ 11.81
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$ 25.55
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+77.99%

-99.89%

-99.90%

Shibabitcoin (SHIBTC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 204.65K
$ 204.65K$ 204.65K

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什么是Shibabitcoin (SHIBTC)

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Shibabitcoin (SHIBTC) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Shibabitcoin (SHIBTC) 的其他问题

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SHIBTC 兑换为当地货币

1 SHIBTC 兑换 AUD
A$0.0191175576
1 SHIBTC 兑换 GBP
0.009679776
1 SHIBTC 兑换 EUR
0.0116157312
1 SHIBTC 兑换 USD
$0.01209972
1 SHIBTC 兑换 MYR
RM0.0540857484
1 SHIBTC 兑换 TRY
0.436194906
1 SHIBTC 兑换 JPY
¥1.8588799836
1 SHIBTC 兑换 RUB
1.1678649744
1 SHIBTC 兑换 INR
1.0501346988
1 SHIBTC 兑换 IDR
Rp198.3560338368
1 SHIBTC 兑换 PHP
0.7037197152
1 SHIBTC 兑换 EGP
￡E.0.610430874
1 SHIBTC 兑换 BRL
R$0.0696943872
1 SHIBTC 兑换 CAD
C$0.0171816024
1 SHIBTC 兑换 BDT
1.464671106
1 SHIBTC 兑换 NGN
18.16772958
1 SHIBTC 兑换 UAH
0.5044373268
1 SHIBTC 兑换 VES
Bs0.7259832
1 SHIBTC 兑换 PKR
Rs3.3759428772
1 SHIBTC 兑换 KZT
6.1016468016
1 SHIBTC 兑换 THB
฿0.4133264352
1 SHIBTC 兑换 TWD
NT$0.3972338076
1 SHIBTC 兑换 CHF
Fr0.0110107452
1 SHIBTC 兑换 HKD
HK$0.0942568188
1 SHIBTC 兑换 MAD
.د.م0.1211181972