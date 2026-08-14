Shiba Armstrong 今日价格

Shiba Armstrong (SHIBA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SHIBA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SHIBA。

Shiba Armstrong 目前市值在 $ 129,717 排名第 #-，流通供应量为 10.00B SHIBA。过去 24 小时内，SHIBA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01457833，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SHIBA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Shiba Armstrong（SHIBA）市场信息

市值 $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Shiba Armstrong 的当前市值为 $ 129.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SHIBA 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 129.72K。