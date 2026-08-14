Shiba 今日价格

Shiba (SHIBA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SHIBA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SHIBA。

Shiba 目前市值在 $ 60,084 排名第 #-，流通供应量为 1,000.00T SHIBA。过去 24 小时内，SHIBA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SHIBA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.80%。过去一天，总交易量达到 --。

Shiba（SHIBA）市场信息

市值 $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 60.08K$ 60.08K $ 60.08K 流通量 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T 总供应量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Shiba 的当前市值为 $ 60.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SHIBA 的流通量为 1,000.00T，总供应量是 1.0e+15，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.08K。