ShezmuBTC 价格 (SHEZBTC)
今天 ShezmuBTC (SHEZBTC) 的实时价格为 122,886 USD。目前其市值为 $ 6.00K USD。SHEZBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
ShezmuBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 948.34 USD
- ShezmuBTC 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.05 USD
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今天内，ShezmuBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，ShezmuBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +85,659.3944154000。
在过去60天内，ShezmuBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +85,659.3944154000。
在过去90天内，ShezmuBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +85,659.3944154000
|+69.71%
|60天
|$ +85,659.3944154000
|+69.71%
|90天
|$ 0
|--
ShezmuBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+69.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Shezmu introduces a groundbreaking hybrid Collateralized Debt Position (CDP) platform that innovatively combines the capabilities of both NFTs and Yield-Bearing Tokens. Our platform allows users to borrow against both NFTs and Yield-Bearing Tokens, providing unparalleled flexibility and liquidity in the digital asset space. In addition to the core CDP functionality, our project offers a suite of utilities designed to enhance user experience and asset value.
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|1 SHEZBTC 兑换 AUD
A$197,846.46
|1 SHEZBTC 兑换 GBP
￡99,537.66
|1 SHEZBTC 兑换 EUR
€119,199.42
|1 SHEZBTC 兑换 USD
$122,886
|1 SHEZBTC 兑换 MYR
RM551,758.14
|1 SHEZBTC 兑换 TRY
₺4,352,622.12
|1 SHEZBTC 兑换 JPY
¥19,415,988
|1 SHEZBTC 兑换 RUB
₽12,533,143.14
|1 SHEZBTC 兑换 INR
₹10,570,653.72
|1 SHEZBTC 兑换 IDR
Rp1,982,031,980.58
|1 SHEZBTC 兑换 PHP
₱7,190,059.86
|1 SHEZBTC 兑换 EGP
￡E.6,211,887.3
|1 SHEZBTC 兑换 BRL
R$743,460.3
|1 SHEZBTC 兑换 CAD
C$176,955.84
|1 SHEZBTC 兑换 BDT
৳14,989,634.28
|1 SHEZBTC 兑换 NGN
₦190,225,070.28
|1 SHEZBTC 兑换 UAH
₴5,209,137.54
|1 SHEZBTC 兑换 VES
Bs6,512,958
|1 SHEZBTC 兑换 PKR
Rs34,267,989.96
|1 SHEZBTC 兑换 KZT
₸64,608,543.36
|1 SHEZBTC 兑换 THB
฿4,250,626.74
|1 SHEZBTC 兑换 TWD
NT$4,050,322.56
|1 SHEZBTC 兑换 CHF
Fr111,826.26
|1 SHEZBTC 兑换 HKD
HK$956,053.08
|1 SHEZBTC 兑换 MAD
.د.م1,236,233.16