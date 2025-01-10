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ShezmuBTC 价格 (SHEZBTC)

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ShezmuBTC (SHEZBTC) 实时价格图表

$122,886
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今天 ShezmuBTC (SHEZBTC) 的价格

今天 ShezmuBTC (SHEZBTC) 的实时价格为 122,886 USD。目前其市值为 $ 6.00K USD。SHEZBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
ShezmuBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 948.34 USD
- ShezmuBTC 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.05 USD

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ShezmuBTC (SHEZBTC) 价格表现 USD

今天内，ShezmuBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，ShezmuBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +85,659.3944154000
在过去60天内，ShezmuBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +85,659.3944154000
在过去90天内，ShezmuBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +85,659.3944154000+69.71%
60天$ +85,659.3944154000+69.71%
90天$ 0--

ShezmuBTC (SHEZBTC) 价格分析

ShezmuBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
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$ 131,654
$ 131,654$ 131,654

--

--

+69.71%

ShezmuBTC (SHEZBTC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.00K
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$ 948.34
$ 948.34$ 948.34

0.05
0.05 0.05

什么是ShezmuBTC (SHEZBTC)

Shezmu introduces a groundbreaking hybrid Collateralized Debt Position (CDP) platform that innovatively combines the capabilities of both NFTs and Yield-Bearing Tokens. Our platform allows users to borrow against both NFTs and Yield-Bearing Tokens, providing unparalleled flexibility and liquidity in the digital asset space. In addition to the core CDP functionality, our project offers a suite of utilities designed to enhance user experience and asset value.

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ShezmuBTC (SHEZBTC) 资源

官网

大家还在问：关于 ShezmuBTC (SHEZBTC) 的其他问题

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SHEZBTC 兑换为当地货币

1 SHEZBTC 兑换 AUD
A$197,846.46
1 SHEZBTC 兑换 GBP
99,537.66
1 SHEZBTC 兑换 EUR
119,199.42
1 SHEZBTC 兑换 USD
$122,886
1 SHEZBTC 兑换 MYR
RM551,758.14
1 SHEZBTC 兑换 TRY
4,352,622.12
1 SHEZBTC 兑换 JPY
¥19,415,988
1 SHEZBTC 兑换 RUB
12,533,143.14
1 SHEZBTC 兑换 INR
10,570,653.72
1 SHEZBTC 兑换 IDR
Rp1,982,031,980.58
1 SHEZBTC 兑换 PHP
7,190,059.86
1 SHEZBTC 兑换 EGP
￡E.6,211,887.3
1 SHEZBTC 兑换 BRL
R$743,460.3
1 SHEZBTC 兑换 CAD
C$176,955.84
1 SHEZBTC 兑换 BDT
14,989,634.28
1 SHEZBTC 兑换 NGN
190,225,070.28
1 SHEZBTC 兑换 UAH
5,209,137.54
1 SHEZBTC 兑换 VES
Bs6,512,958
1 SHEZBTC 兑换 PKR
Rs34,267,989.96
1 SHEZBTC 兑换 KZT
64,608,543.36
1 SHEZBTC 兑换 THB
฿4,250,626.74
1 SHEZBTC 兑换 TWD
NT$4,050,322.56
1 SHEZBTC 兑换 CHF
Fr111,826.26
1 SHEZBTC 兑换 HKD
HK$956,053.08
1 SHEZBTC 兑换 MAD
.د.م1,236,233.16