Sheep Wif Hat 今日价格

Sheep Wif Hat (SWIF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.66%。当前 SWIF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SWIF。

Sheep Wif Hat 目前市值在 $ 80,593 排名第 #-，流通供应量为 873.20M SWIF。过去 24 小时内，SWIF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03214702，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SWIF 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -1.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Sheep Wif Hat（SWIF）市场信息

市值 $ 80.59K$ 80.59K $ 80.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 80.59K$ 80.59K $ 80.59K 流通量 873.20M 873.20M 873.20M 总供应量 873,199,194.274361 873,199,194.274361 873,199,194.274361

Sheep Wif Hat 的当前市值为 $ 80.59K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SWIF 的流通量为 873.20M，总供应量是 873199194.274361，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.59K。