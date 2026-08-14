SHED 今日价格

SHED (SHED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.76%。当前 SHED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SHED。

SHED 目前市值在 $ 108,499 排名第 #-，流通供应量为 787.71M SHED。过去 24 小时内，SHED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SHED 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -2.76%。过去一天，总交易量达到 $ 4.94。

SHED（SHED）市场信息

市值 $ 108.50K$ 108.50K $ 108.50K 成交量（24H） $ 4.94$ 4.94 $ 4.94 完全稀释市值 $ 113.49K$ 113.49K $ 113.49K 流通量 787.71M 787.71M 787.71M 总供应量 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778

SHED 的当前市值为 $ 108.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.94。SHED 的流通量为 787.71M，总供应量是 988702782.2852778，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.49K。