SharedStake Governance v2 价格 (SGTV2)
今天 SharedStake Governance v2 (SGTV2) 的实时价格为 0.04221683 USD。目前其市值为 $ 114.49K USD。SGTV2 兑换 USD 的价格为实时更新。
SharedStake Governance v2 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 140.20K USD
- SharedStake Governance v2 当天价格变化为 +4.34%
- 其循环供应量为 2.72M USD
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今天内，SharedStake Governance v2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00175783。
在过去30天内，SharedStake Governance v2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0295041477。
在过去60天内，SharedStake Governance v2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0074158083。
在过去90天内，SharedStake Governance v2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00175783
|+4.34%
|30天
|$ +0.0295041477
|+69.89%
|60天
|$ +0.0074158083
|+17.57%
|90天
|$ 0
|--
SharedStake Governance v2 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.14%
+4.34%
+139.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.
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|1 SGTV2 兑换 AUD
A$0.0679690963
|1 SGTV2 兑换 GBP
￡0.0341956323
|1 SGTV2 兑换 EUR
€0.0409503251
|1 SGTV2 兑换 USD
$0.04221683
|1 SGTV2 兑换 MYR
RM0.1895535667
|1 SGTV2 兑换 TRY
₺1.4953201186
|1 SGTV2 兑换 JPY
¥6.6732143181
|1 SGTV2 兑换 RUB
₽4.3377792825
|1 SGTV2 兑换 INR
₹3.6319138849
|1 SGTV2 兑换 IDR
Rp680.9165175749
|1 SGTV2 兑换 PHP
₱2.4701067233
|1 SGTV2 兑换 EGP
￡E.2.1344829248
|1 SGTV2 兑换 BRL
R$0.2554118215
|1 SGTV2 兑换 CAD
C$0.0607922352
|1 SGTV2 兑换 BDT
৳5.1496089234
|1 SGTV2 兑换 NGN
₦65.3508085034
|1 SGTV2 兑换 UAH
₴1.7895714237
|1 SGTV2 兑换 VES
Bs2.23749199
|1 SGTV2 兑换 PKR
Rs11.7725852138
|1 SGTV2 兑换 KZT
₸22.1959205408
|1 SGTV2 兑换 THB
฿1.4602801497
|1 SGTV2 兑换 TWD
NT$1.3914667168
|1 SGTV2 兑换 CHF
Fr0.0384173153
|1 SGTV2 兑换 HKD
HK$0.3284469374
|1 SGTV2 兑换 MAD
.د.م0.4247013098