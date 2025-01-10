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SharedStake Governance v2 价格 (SGTV2)

USD

SharedStake Governance v2 (SGTV2) 实时价格图表

$0.04218612
$0.04218612$0.04218612
+4.20%(1D)

今天 SharedStake Governance v2 (SGTV2) 的价格

今天 SharedStake Governance v2 (SGTV2) 的实时价格为 0.04221683 USD。目前其市值为 $ 114.49K USD。SGTV2 兑换 USD 的价格为实时更新。
SharedStake Governance v2 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 140.20K USD
- SharedStake Governance v2 当天价格变化为 +4.34%
- 其循环供应量为 2.72M USD

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SharedStake Governance v2 (SGTV2) 价格表现 USD

今天内，SharedStake Governance v2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00175783
在过去30天内，SharedStake Governance v2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0295041477
在过去60天内，SharedStake Governance v2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0074158083
在过去90天内，SharedStake Governance v2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00175783+4.34%
30天$ +0.0295041477+69.89%
60天$ +0.0074158083+17.57%
90天$ 0--

SharedStake Governance v2 (SGTV2) 价格分析

SharedStake Governance v2 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.039305
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$ 0.138914
$ 0.138914$ 0.138914

$ 104.82
$ 104.82$ 104.82

-0.14%

+4.34%

+139.08%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 114.49K
$ 114.49K$ 114.49K

$ 140.20K
$ 140.20K$ 140.20K

2.72M
2.72M 2.72M

什么是SharedStake Governance v2 (SGTV2)

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

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SharedStake Governance v2 (SGTV2) 资源

官网

大家还在问：关于 SharedStake Governance v2 (SGTV2) 的其他问题

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SGTV2 兑换为当地货币

1 SGTV2 兑换 AUD
A$0.0679690963
1 SGTV2 兑换 GBP
0.0341956323
1 SGTV2 兑换 EUR
0.0409503251
1 SGTV2 兑换 USD
$0.04221683
1 SGTV2 兑换 MYR
RM0.1895535667
1 SGTV2 兑换 TRY
1.4953201186
1 SGTV2 兑换 JPY
¥6.6732143181
1 SGTV2 兑换 RUB
4.3377792825
1 SGTV2 兑换 INR
3.6319138849
1 SGTV2 兑换 IDR
Rp680.9165175749
1 SGTV2 兑换 PHP
2.4701067233
1 SGTV2 兑换 EGP
￡E.2.1344829248
1 SGTV2 兑换 BRL
R$0.2554118215
1 SGTV2 兑换 CAD
C$0.0607922352
1 SGTV2 兑换 BDT
5.1496089234
1 SGTV2 兑换 NGN
65.3508085034
1 SGTV2 兑换 UAH
1.7895714237
1 SGTV2 兑换 VES
Bs2.23749199
1 SGTV2 兑换 PKR
Rs11.7725852138
1 SGTV2 兑换 KZT
22.1959205408
1 SGTV2 兑换 THB
฿1.4602801497
1 SGTV2 兑换 TWD
NT$1.3914667168
1 SGTV2 兑换 CHF
Fr0.0384173153
1 SGTV2 兑换 HKD
HK$0.3284469374
1 SGTV2 兑换 MAD
.د.م0.4247013098