Shardus 价格 (ULT)
今天 Shardus (ULT) 的实时价格为 0.086128 USD。目前其市值为 $ 37.87M USD。ULT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shardus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.03K USD
- Shardus 当天价格变化为 +4.69%
- 其循环供应量为 439.56M USD
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今天内，Shardus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00386115。
在过去30天内，Shardus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0249378025。
在过去60天内，Shardus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009807653。
在过去90天内，Shardus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00963363681756387。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00386115
|+4.69%
|30天
|$ -0.0249378025
|-28.95%
|60天
|$ -0.0009807653
|-1.13%
|90天
|$ -0.00963363681756387
|-10.06%
Shardus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.18%
+4.69%
+1.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.
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|1 ULT 兑换 AUD
A$0.13866608
|1 ULT 兑换 GBP
￡0.0689024
|1 ULT 兑换 EUR
€0.08268288
|1 ULT 兑换 USD
$0.086128
|1 ULT 兑换 MYR
RM0.38499216
|1 ULT 兑换 TRY
₺3.04117968
|1 ULT 兑换 JPY
¥13.52037344
|1 ULT 兑换 RUB
₽9.60241072
|1 ULT 兑换 INR
₹7.385476
|1 ULT 兑换 IDR
Rp1,389.16109584
|1 ULT 兑换 PHP
₱4.98767248
|1 ULT 兑换 EGP
￡E.4.37185728
|1 ULT 兑换 BRL
R$0.53571616
|1 ULT 兑换 CAD
C$0.12402432
|1 ULT 兑换 BDT
৳10.292296
|1 ULT 兑换 NGN
₦133.11857552
|1 ULT 兑换 UAH
₴3.62685008
|1 ULT 兑换 VES
Bs4.392528
|1 ULT 兑换 PKR
Rs24.0038736
|1 ULT 兑换 KZT
₸45.21117104
|1 ULT 兑换 THB
฿2.949884
|1 ULT 兑换 TWD
NT$2.83274992
|1 ULT 兑换 CHF
Fr0.0775152
|1 ULT 兑换 HKD
HK$0.66921456
|1 ULT 兑换 MAD
.د.م0.87075408