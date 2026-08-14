Shamatte 今日价格

Shamatte (杀马特) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.46%。当前 杀马特 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 杀马特。

Shamatte 目前市值在 $ 19,716.84 排名第 #-，流通供应量为 1.00B 杀马特。过去 24 小时内，杀马特 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0031172，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，杀马特 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.38%。过去一天，总交易量达到 --。

Shamatte（杀马特）市场信息

市值 $ 19.72K$ 19.72K $ 19.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.72K$ 19.72K $ 19.72K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Shamatte 的当前市值为 $ 19.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。杀马特 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.72K。