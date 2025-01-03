Shaicoin 价格 (SHA)
今天 Shaicoin (SHA) 的实时价格为 0.103757 USD。目前其市值为 $ 143.18K USD。SHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shaicoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 396.65 USD
- Shaicoin 当天价格变化为 +21.48%
- 其循环供应量为 1.38M USD
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今天内，Shaicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01834422。
在过去30天内，Shaicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0404835431。
在过去60天内，Shaicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0786616056。
在过去90天内，Shaicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01834422
|+21.48%
|30天
|$ -0.0404835431
|-39.01%
|60天
|$ -0.0786616056
|-75.81%
|90天
|$ 0
|--
Shaicoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.64%
+21.48%
+45.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process
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|1 SHA 兑换 AUD
A$0.16704877
|1 SHA 兑换 GBP
￡0.0830056
|1 SHA 兑换 EUR
€0.10064429
|1 SHA 兑换 USD
$0.103757
|1 SHA 兑换 MYR
RM0.46379379
|1 SHA 兑换 TRY
₺3.6626221
|1 SHA 兑换 JPY
¥16.30541255
|1 SHA 兑换 RUB
₽11.517027
|1 SHA 兑换 INR
₹8.89612518
|1 SHA 兑换 IDR
Rp1,673.49976571
|1 SHA 兑换 PHP
₱6.01894357
|1 SHA 兑换 EGP
￡E.5.26774289
|1 SHA 兑换 BRL
R$0.64121826
|1 SHA 兑换 CAD
C$0.14941008
|1 SHA 兑换 BDT
৳12.3989615
|1 SHA 兑换 NGN
₦160.36578163
|1 SHA 兑换 UAH
₴4.36920727
|1 SHA 兑换 VES
Bs5.291607
|1 SHA 兑换 PKR
Rs28.9170759
|1 SHA 兑换 KZT
₸54.46516201
|1 SHA 兑换 THB
฿3.56612809
|1 SHA 兑换 TWD
NT$3.41256773
|1 SHA 兑换 CHF
Fr0.09441887
|1 SHA 兑换 HKD
HK$0.80619189
|1 SHA 兑换 MAD
.د.م1.04898327