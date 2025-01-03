Shaicoin 图标

Shaicoin 价格 (SHA)

USD

Shaicoin (SHA) 实时价格图表

$0.103757
$0.103757$0.103757
+21.40%(1D)

今天 Shaicoin (SHA) 的价格

今天 Shaicoin (SHA) 的实时价格为 0.103757 USD。目前其市值为 $ 143.18K USD。SHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shaicoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 396.65 USD
- Shaicoin 当天价格变化为 +21.48%
- 其循环供应量为 1.38M USD

在获取 MEXC 上从 SHA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SHA 价格信息的首选平台。

Shaicoin (SHA) 价格表现 USD

今天内，Shaicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01834422
在过去30天内，Shaicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0404835431
在过去60天内，Shaicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0786616056
在过去90天内，Shaicoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01834422+21.48%
30天$ -0.0404835431-39.01%
60天$ -0.0786616056-75.81%
90天$ 0--

Shaicoin (SHA) 价格分析

Shaicoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.084758
$ 0.084758$ 0.084758

$ 0.10453
$ 0.10453$ 0.10453

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

-0.64%

+21.48%

+45.66%

Shaicoin (SHA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 143.18K
$ 143.18K$ 143.18K

$ 396.65
$ 396.65$ 396.65

1.38M
1.38M 1.38M

什么是Shaicoin (SHA)

Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Shaicoin (SHA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Shaicoin (SHA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SHA 兑换为当地货币

1 SHA 兑换 AUD
A$0.16704877
1 SHA 兑换 GBP
0.0830056
1 SHA 兑换 EUR
0.10064429
1 SHA 兑换 USD
$0.103757
1 SHA 兑换 MYR
RM0.46379379
1 SHA 兑换 TRY
3.6626221
1 SHA 兑换 JPY
¥16.30541255
1 SHA 兑换 RUB
11.517027
1 SHA 兑换 INR
8.89612518
1 SHA 兑换 IDR
Rp1,673.49976571
1 SHA 兑换 PHP
6.01894357
1 SHA 兑换 EGP
￡E.5.26774289
1 SHA 兑换 BRL
R$0.64121826
1 SHA 兑换 CAD
C$0.14941008
1 SHA 兑换 BDT
12.3989615
1 SHA 兑换 NGN
160.36578163
1 SHA 兑换 UAH
4.36920727
1 SHA 兑换 VES
Bs5.291607
1 SHA 兑换 PKR
Rs28.9170759
1 SHA 兑换 KZT
54.46516201
1 SHA 兑换 THB
฿3.56612809
1 SHA 兑换 TWD
NT$3.41256773
1 SHA 兑换 CHF
Fr0.09441887
1 SHA 兑换 HKD
HK$0.80619189
1 SHA 兑换 MAD
.د.م1.04898327