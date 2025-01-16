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ShadowSwap Token 价格 (SHDW)

USD

ShadowSwap Token (SHDW) 实时价格图表

$0.01497307
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+2.60%(1D)

今天 ShadowSwap Token (SHDW) 的价格

今天 ShadowSwap Token (SHDW) 的实时价格为 0.01497307 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SHDW 兑换 USD 的价格为实时更新。
ShadowSwap Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.43K USD
- ShadowSwap Token 当天价格变化为 +2.69%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ShadowSwap Token (SHDW) 价格表现 USD

今天内，ShadowSwap Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00039226
在过去30天内，ShadowSwap Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023885715
在过去60天内，ShadowSwap Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011553310
在过去90天内，ShadowSwap Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002566873295356874

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00039226+2.69%
30天$ -0.0023885715-15.95%
60天$ +0.0011553310+7.72%
90天$ +0.002566873295356874+20.69%

ShadowSwap Token (SHDW) 价格分析

ShadowSwap Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01446719
$ 0.01446719$ 0.01446719

$ 0.01598587
$ 0.01598587$ 0.01598587

$ 8.32
$ 8.32$ 8.32

+1.88%

+2.69%

+4.13%

ShadowSwap Token (SHDW) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.43K
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什么是ShadowSwap Token (SHDW)

ShadowSwap is a one-stop decentralized trading protocol which utilizes the security, scalability, and decentralization of the Core blockchain, creating an open and safe marketplace for traders, liquidity providers, and developers.

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ShadowSwap Token (SHDW) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ShadowSwap Token (SHDW) 的其他问题

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SHDW 兑换为当地货币

1 SHDW 兑换 AUD
A$0.0241066427
1 SHDW 兑换 GBP
0.0122779174
1 SHDW 兑换 EUR
0.0145238779
1 SHDW 兑换 USD
$0.01497307
1 SHDW 兑换 MYR
RM0.067378815
1 SHDW 兑换 TRY
0.5307953315
1 SHDW 兑换 JPY
¥2.3390929954
1 SHDW 兑换 RUB
1.5324937145
1 SHDW 兑换 INR
1.2963684006
1 SHDW 兑换 IDR
Rp245.4601246608
1 SHDW 兑换 PHP
0.8768229792
1 SHDW 兑换 EGP
￡E.0.754642728
1 SHDW 兑换 BRL
R$0.0902876121
1 SHDW 兑换 CAD
C$0.0214114901
1 SHDW 兑换 BDT
1.8204258506
1 SHDW 兑换 NGN
23.286118464
1 SHDW 兑换 UAH
0.6315640926
1 SHDW 兑换 VES
Bs0.80854578
1 SHDW 兑换 PKR
Rs4.1776362607
1 SHDW 兑换 KZT
7.943213635
1 SHDW 兑换 THB
฿0.5185174141
1 SHDW 兑换 TWD
NT$0.4930631951
1 SHDW 兑换 CHF
Fr0.0136254937
1 SHDW 兑换 HKD
HK$0.1164904846
1 SHDW 兑换 MAD
.د.م0.1504793535