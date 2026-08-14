Shadows Of Hope 今日价格

Shadows Of Hope (SOH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.04%。当前 SOH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOH。

Shadows Of Hope 目前市值在 $ 32,895 排名第 #-，流通供应量为 986.25M SOH。过去 24 小时内，SOH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00116377，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.67%。过去一天，总交易量达到 --。

Shadows Of Hope（SOH）市场信息

市值 $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K 流通量 986.25M 986.25M 986.25M 总供应量 986,246,671.4618094 986,246,671.4618094 986,246,671.4618094

Shadows Of Hope 的当前市值为 $ 32.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOH 的流通量为 986.25M，总供应量是 986246671.4618094，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.90K。