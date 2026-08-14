Shadow Combat League 今日价格

Shadow Combat League (SCL) 今日实时价格为 $ 0.00128245，过去 24 小时内变化了 1.98%。当前 SCL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00128245 每 SCL。

Shadow Combat League 目前市值在 $ 1,230,131 排名第 #-，流通供应量为 959.20M SCL。过去 24 小时内，SCL 的交易价格在 $ 0.00125254（低点）和 $ 0.00132738（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0063319，而历史最低价为 $ 0.00114901。

短期表现方面，SCL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -7.59%。过去一天，总交易量达到 $ 9.63。

Shadow Combat League（SCL）市场信息

市值 $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M 成交量（24H） $ 9.63$ 9.63 $ 9.63 完全稀释市值 $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M 流通量 959.20M 959.20M 959.20M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Shadow Combat League 的当前市值为 $ 1.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.63。SCL 的流通量为 959.20M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.28M。