sFortuna Token 价格 (SFORT)
今天 sFortuna Token (SFORT) 的实时价格为 0.01549878 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SFORT 兑换 USD 的价格为实时更新。
sFortuna Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.62 USD
- sFortuna Token 当天价格变化为 -7.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，sFortuna Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00125693968187394。
在过去30天内，sFortuna Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0153196977。
在过去60天内，sFortuna Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015749767。
在过去90天内，sFortuna Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002463823430203592。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00125693968187394
|-7.50%
|30天
|$ +0.0153196977
|+98.84%
|60天
|$ -0.0015749767
|-10.16%
|90天
|$ -0.002463823430203592
|-13.71%
sFortuna Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-7.50%
-21.19%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Fortuna Token is a, fun, and free for delegators, loyalty reward system. That comes with its own #NFT exhibitions, auctions, and most importantly it is the native token of Pixel Chain Olympics, a first ever true blockchain game. “Users keep their $FLR & $SGB delegated trustles and without risk at Flare Oracle while spending Fortuna Tokens on game cards and game room fees. The token is currently running for 2 years on Flares canary network Songbird and soon to relaunch on main net. While the sFortuna will remain on the canary network for testing and more.
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|1 SFORT 兑换 AUD
A$0.0246430602
|1 SFORT 兑换 GBP
￡0.012399024
|1 SFORT 兑换 EUR
€0.0148788288
|1 SFORT 兑换 USD
$0.01549878
|1 SFORT 兑换 MYR
RM0.0688145832
|1 SFORT 兑换 TRY
₺0.5560962264
|1 SFORT 兑换 JPY
¥2.3446554384
|1 SFORT 兑换 RUB
₽1.5019867698
|1 SFORT 兑换 INR
₹1.3604829084
|1 SFORT 兑换 IDR
Rp254.0783200032
|1 SFORT 兑换 PHP
₱0.8992392156
|1 SFORT 兑换 EGP
￡E.0.778813695
|1 SFORT 兑换 BRL
R$0.089892924
|1 SFORT 兑换 CAD
C$0.0220082676
|1 SFORT 兑换 BDT
৳1.8911611356
|1 SFORT 兑换 NGN
₦23.236545915
|1 SFORT 兑换 UAH
₴0.6452142114
|1 SFORT 兑换 VES
Bs0.9299268
|1 SFORT 兑换 PKR
Rs4.3449279852
|1 SFORT 兑换 KZT
₸7.907477556
|1 SFORT 兑换 THB
฿0.525408642
|1 SFORT 兑换 TWD
NT$0.5089799352
|1 SFORT 兑换 CHF
Fr0.013948902
|1 SFORT 兑换 HKD
HK$0.1207354962
|1 SFORT 兑换 MAD
.د.م0.155762739