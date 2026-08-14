SEXY ANIMALCOIN 今日价格

SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ANIMAL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANIMAL。

SEXY ANIMALCOIN 目前市值在 $ 11,706.08 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M ANIMAL。过去 24 小时内，ANIMAL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANIMAL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -22.18%。过去一天，总交易量达到 --。

SEXY ANIMALCOIN（ANIMAL）市场信息

市值 $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,998,995.0 999,998,995.0 999,998,995.0

SEXY ANIMALCOIN 的当前市值为 $ 11.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANIMAL 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998995.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.71K。