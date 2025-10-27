SERO（SERO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00269872 $ 0.00269872 $ 0.00269872 24H最低价 $ 0.00283836 $ 0.00283836 $ 0.00283836 24H最高价 24H最低价 $ 0.00269872$ 0.00269872 $ 0.00269872 24H最高价 $ 0.00283836$ 0.00283836 $ 0.00283836 历史最高 $ 0.55192$ 0.55192 $ 0.55192 最低价 $ 0.0025106$ 0.0025106 $ 0.0025106 涨跌幅（1H） +0.56% 涨跌幅（1D） -1.54% 漲跌幅（7D） -2.94% 漲跌幅（7D） -2.94%

SERO（SERO）当前实时价格为 $0.00273735。过去 24 小时内，SERO 的交易价格在 $ 0.00269872 至 $ 0.00283836 之间波动，市场活跃度显著。SERO 的历史最高价为 $ 0.55192，历史最低价为 $ 0.0025106。

从短期表现来看，SERO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.56%，过去 24 小时内变动为 -1.54%，过去 7 天内累计变动为 -2.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SERO（SERO）市场信息

市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M 流通量 442.64M 442.64M 442.64M 总供应量 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

SERO 的当前市值为 $ 1.21M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SERO 的流通量为 442.64M，总供应量是 650000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.78M。