Sentio AI 今日价格

Sentio AI (SEN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.03%。当前 SEN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SEN。

Sentio AI 目前市值在 $ 56,262 排名第 #-，流通供应量为 100.00M SEN。过去 24 小时内，SEN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.789754，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SEN 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 +17.24%。过去一天，总交易量达到 $ 9.47。

Sentio AI（SEN）市场信息

市值 $ 56.26K$ 56.26K $ 56.26K 成交量（24H） $ 9.47$ 9.47 $ 9.47 完全稀释市值 $ 56.26K$ 56.26K $ 56.26K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Sentio AI 的当前市值为 $ 56.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.47。SEN 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.26K。