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Sensi 价格 (SENSI)

USD

Sensi (SENSI) 实时价格图表

$0.0104642
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+1.50%(1D)

今天 Sensi (SENSI) 的价格

今天 Sensi (SENSI) 的实时价格为 0.0104642 USD。目前其市值为 $ 2.51M USD。SENSI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sensi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.07K USD
- Sensi 当天价格变化为 +1.56%
- 其循环供应量为 240.02M USD

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Sensi (SENSI) 价格表现 USD

今天内，Sensi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016119
在过去30天内，Sensi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0093746727
在过去60天内，Sensi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0034650178
在过去90天内，Sensi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0028281902952743575

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00016119+1.56%
30天$ +0.0093746727+89.59%
60天$ +0.0034650178+33.11%
90天$ +0.0028281902952743575+37.04%

Sensi (SENSI) 价格分析

Sensi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01020459
$ 0.01020459$ 0.01020459

$ 0.01054383
$ 0.01054383$ 0.01054383

$ 0.223058
$ 0.223058$ 0.223058

-0.06%

+1.56%

+2.75%

Sensi (SENSI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

$ 2.07K
$ 2.07K$ 2.07K

240.02M
240.02M 240.02M

什么是Sensi (SENSI)

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Sensi (SENSI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Sensi (SENSI) 的其他问题

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SENSI 兑换为当地货币

1 SENSI 兑换 AUD
A$0.016847362
1 SENSI 兑换 GBP
0.00837136
1 SENSI 兑换 EUR
0.010045632
1 SENSI 兑换 USD
$0.0104642
1 SENSI 兑换 MYR
RM0.046774974
1 SENSI 兑换 TRY
0.369490902
1 SENSI 兑换 JPY
¥1.642670116
1 SENSI 兑换 RUB
1.166653658
1 SENSI 兑换 INR
0.89730515
1 SENSI 兑换 IDR
Rp168.777395726
1 SENSI 兑换 PHP
0.605981822
1 SENSI 兑换 EGP
￡E.0.531162792
1 SENSI 兑换 BRL
R$0.065087324
1 SENSI 兑换 CAD
C$0.015068448
1 SENSI 兑换 BDT
1.2504719
1 SENSI 兑换 NGN
16.173362878
1 SENSI 兑换 UAH
0.440647462
1 SENSI 兑换 VES
Bs0.5336742
1 SENSI 兑换 PKR
Rs2.91637254
1 SENSI 兑换 KZT
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1 SENSI 兑换 THB
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1 SENSI 兑换 TWD
NT$0.344167538
1 SENSI 兑换 CHF
Fr0.00941778
1 SENSI 兑换 HKD
HK$0.081306834
1 SENSI 兑换 MAD
.د.م0.105793062