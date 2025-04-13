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Self Token 价格 (SELF)

USD

Self Token (SELF) 实时价格图表

$0.176692
$0.176692$0.176692
+2.20%(1D)

今天 Self Token (SELF) 的价格

今天 Self Token (SELF) 的实时价格为 0.176692 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SELF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Self Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.23 USD
- Self Token 当天价格变化为 +2.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Self Token (SELF) 价格表现 USD

今天内，Self Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00388828
在过去30天内，Self Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022586715
在过去60天内，Self Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0198048585
在过去90天内，Self Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03970042201275868

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00388828+2.25%
30天$ +0.0022586715+1.28%
60天$ -0.0198048585-11.20%
90天$ -0.03970042201275868-18.34%

Self Token (SELF) 价格分析

Self Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.172597
$ 0.172597$ 0.172597

$ 0.176874
$ 0.176874$ 0.176874

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

--

+2.25%

+1.05%

Self Token (SELF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 39.23
$ 39.23$ 39.23

0.00
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什么是Self Token (SELF)

SelfToken is related to SelfMaker Group, the cutting-edge automation company. SelfMaker builds automation devices and tools for simplifying self-service and integrating seamlessly with applications.

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Self Token (SELF) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Self Token (SELF) 的其他问题

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SELF 兑换为当地货币

1 SELF 兑换 VND
4,530.559572
1 SELF 兑换 AUD
A$0.28094028
1 SELF 兑换 GBP
0.13428592
1 SELF 兑换 EUR
0.15548896
1 SELF 兑换 USD
$0.176692
1 SELF 兑换 MYR
RM0.78097864
1 SELF 兑换 TRY
6.72489752
1 SELF 兑换 JPY
¥25.35706892
1 SELF 兑换 RUB
14.69724056
1 SELF 兑换 INR
15.18844432
1 SELF 兑换 IDR
Rp2,944.86548872
1 SELF 兑换 KRW
250.9821514
1 SELF 兑换 PHP
10.10324856
1 SELF 兑换 EGP
￡E.9.06076576
1 SELF 兑换 BRL
R$1.03541512
1 SELF 兑换 CAD
C$0.24383496
1 SELF 兑换 BDT
21.423905
1 SELF 兑换 NGN
280.90847544
1 SELF 兑换 UAH
7.29914652
1 SELF 兑换 VES
Bs12.545132
1 SELF 兑换 PKR
Rs49.43665468
1 SELF 兑换 KZT
91.12359824
1 SELF 兑换 THB
฿5.91388124
1 SELF 兑换 TWD
NT$5.71952004
1 SELF 兑换 AED
د.إ0.64845964
1 SELF 兑换 CHF
Fr0.14312052
1 SELF 兑换 HKD
HK$1.369363
1 SELF 兑换 MAD
.د.م1.63970176
1 SELF 兑换 MXN
$3.5868476