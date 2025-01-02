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sekoia by Virtuals 价格 (SEKOIA)

USD

sekoia by Virtuals (SEKOIA) 实时价格图表

$0.04082926
$0.04082926$0.04082926
-2.80%(1D)

今天 sekoia by Virtuals (SEKOIA) 的价格

今天 sekoia by Virtuals (SEKOIA) 的实时价格为 0.04083153 USD。目前其市值为 $ 40.83M USD。SEKOIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
sekoia by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.28M USD
- sekoia by Virtuals 当天价格变化为 -2.82%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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sekoia by Virtuals (SEKOIA) 价格表现 USD

今天内，sekoia by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00118543146206206
在过去30天内，sekoia by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0175280244
在过去60天内，sekoia by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，sekoia by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00118543146206206-2.82%
30天$ +0.0175280244+42.93%
60天$ 0--
90天$ 0--

sekoia by Virtuals (SEKOIA) 价格分析

sekoia by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03604089
$ 0.03604089$ 0.03604089

$ 0.04596913
$ 0.04596913$ 0.04596913

$ 0.050594
$ 0.050594$ 0.050594

-2.13%

-2.82%

+18.06%

sekoia by Virtuals (SEKOIA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 40.83M
$ 40.83M$ 40.83M

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

1.00B
1.00B 1.00B

什么是sekoia by Virtuals (SEKOIA)

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sekoia by Virtuals (SEKOIA) 资源

官网

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SEKOIA 兑换为当地货币

1 SEKOIA 兑换 AUD
A$0.0657387633
1 SEKOIA 兑换 GBP
0.032665224
1 SEKOIA 兑换 EUR
0.0391982688
1 SEKOIA 兑换 USD
$0.04083153
1 SEKOIA 兑换 MYR
RM0.1825169391
1 SEKOIA 兑换 TRY
1.4417613243
1 SEKOIA 兑换 JPY
¥6.4097335794
1 SEKOIA 兑换 RUB
4.5523072797
1 SEKOIA 兑换 INR
3.5013036975
1 SEKOIA 兑换 IDR
Rp658.5729723159
1 SEKOIA 兑换 PHP
2.3645539023
1 SEKOIA 兑换 EGP
￡E.2.0726084628
1 SEKOIA 兑换 BRL
R$0.2539721166
1 SEKOIA 兑换 CAD
C$0.0587974032
1 SEKOIA 兑换 BDT
4.879367835
1 SEKOIA 兑换 NGN
63.1088044527
1 SEKOIA 兑换 UAH
1.7194157283
1 SEKOIA 兑换 VES
Bs2.08240803
1 SEKOIA 兑换 PKR
Rs11.379747411
1 SEKOIA 兑换 KZT
21.4336950429
1 SEKOIA 兑换 THB
฿1.3984799025
1 SEKOIA 兑换 TWD
NT$1.3429490217
1 SEKOIA 兑换 CHF
Fr0.036748377
1 SEKOIA 兑换 HKD
HK$0.3172609881
1 SEKOIA 兑换 MAD
.د.م0.4128067683