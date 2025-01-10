Seigniorage Shares 价格 (SHARE)

USD

Seigniorage Shares (SHARE) 实时价格图表

$0.00463082
$0.00463082$0.00463082
-7.00%(1D)

今天 Seigniorage Shares (SHARE) 的价格

今天 Seigniorage Shares (SHARE) 的实时价格为 0.00463082 USD。目前其市值为 $ 89.82K USD。SHARE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Seigniorage Shares 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.57 USD
- Seigniorage Shares 当天价格变化为 -7.02%
- 其循环供应量为 19.40M USD

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Seigniorage Shares (SHARE) 价格表现 USD

今天内，Seigniorage Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00034982363218844
在过去30天内，Seigniorage Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005497366
在过去60天内，Seigniorage Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007395396
在过去90天内，Seigniorage Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000544848008087364

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00034982363218844-7.02%
30天$ -0.0005497366-11.87%
60天$ -0.0007395396-15.96%
90天$ +0.000544848008087364+13.33%

Seigniorage Shares (SHARE) 价格分析

Seigniorage Shares 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00462764
$ 0.00462764$ 0.00462764

$ 0.00500201
$ 0.00500201$ 0.00500201

$ 2.95
$ 2.95$ 2.95

-7.08%

-7.02%

-8.75%

Seigniorage Shares (SHARE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 89.82K
$ 89.82K$ 89.82K

$ 25.57
$ 25.57$ 25.57

19.40M
19.40M 19.40M

什么是Seigniorage Shares (SHARE)

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Seigniorage Shares (SHARE) 资源

官网

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SHARE 兑换为当地货币

1 SHARE 兑换 AUD
A$0.0074556202
1 SHARE 兑换 GBP
0.0037509642
1 SHARE 兑换 EUR
0.0044918954
1 SHARE 兑换 USD
$0.00463082
1 SHARE 兑换 MYR
RM0.0207923818
1 SHARE 兑换 TRY
0.1640236444
1 SHARE 兑换 JPY
¥0.7319937174
1 SHARE 兑换 RUB
0.475816755
1 SHARE 兑换 INR
0.3983894446
1 SHARE 兑换 IDR
Rp74.6906347046
1 SHARE 兑换 PHP
0.2709492782
1 SHARE 兑换 EGP
￡E.0.2341342592
1 SHARE 兑换 BRL
R$0.028016461
1 SHARE 兑换 CAD
C$0.0066683808
1 SHARE 兑换 BDT
0.5648674236
1 SHARE 兑换 NGN
7.1684167436
1 SHARE 兑换 UAH
0.1963004598
1 SHARE 兑换 VES
Bs0.24543346
1 SHARE 兑换 PKR
Rs1.2913504652
1 SHARE 兑换 KZT
2.4346999232
1 SHARE 兑换 THB
฿0.1601800638
1 SHARE 兑换 TWD
NT$0.1526318272
1 SHARE 兑换 CHF
Fr0.0042140462
1 SHARE 兑换 HKD
HK$0.0360277796
1 SHARE 兑换 MAD
.د.م0.0465860492