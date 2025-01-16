Seers 价格 (SEER)
今天 Seers (SEER) 的实时价格为 0.04992469 USD。目前其市值为 $ 1.70M USD。SEER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Seers 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 31.59 USD
- Seers 当天价格变化为 +5.22%
- 其循环供应量为 34.00M USD
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今天内，Seers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00247858。
在过去30天内，Seers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0072441424。
在过去60天内，Seers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022750032。
在过去90天内，Seers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004569937357872784。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00247858
|+5.22%
|30天
|$ -0.0072441424
|-14.51%
|60天
|$ +0.0022750032
|+4.56%
|90天
|$ -0.004569937357872784
|-8.38%
Seers 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+5.22%
+1.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SEER 兑换 AUD
A$0.079879504
|1 SEER 兑换 GBP
￡0.0404389989
|1 SEER 兑换 EUR
€0.0484269493
|1 SEER 兑换 USD
$0.04992469
|1 SEER 兑换 MYR
RM0.224661105
|1 SEER 兑换 TRY
₺1.7693310136
|1 SEER 兑换 JPY
¥7.7812621834
|1 SEER 兑换 RUB
₽5.1292626506
|1 SEER 兑换 INR
₹4.3219804133
|1 SEER 兑换 IDR
Rp818.4374100336
|1 SEER 兑换 PHP
₱2.9225913526
|1 SEER 兑换 EGP
￡E.2.5147066353
|1 SEER 兑换 BRL
R$0.3000473869
|1 SEER 兑换 CAD
C$0.0713923067
|1 SEER 兑换 BDT
৳6.0388905024
|1 SEER 兑换 NGN
₦77.642877888
|1 SEER 兑换 UAH
₴2.1008309552
|1 SEER 兑换 VES
Bs2.69593326
|1 SEER 兑换 PKR
Rs13.9100171278
|1 SEER 兑换 KZT
₸26.3592378262
|1 SEER 兑换 THB
฿1.7263957802
|1 SEER 兑换 TWD
NT$1.6430215479
|1 SEER 兑换 CHF
Fr0.0454314679
|1 SEER 兑换 HKD
HK$0.3884140882
|1 SEER 兑换 MAD
.د.م0.5022423814