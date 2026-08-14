Seedless Wallet 今日价格

Seedless Wallet (SEED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.59%。当前 SEED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SEED。

Seedless Wallet 目前市值在 $ 33,554 排名第 #-，流通供应量为 999.81M SEED。过去 24 小时内，SEED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SEED 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -17.11%。过去一天，总交易量达到 --。

Seedless Wallet（SEED）市场信息

市值 $ 33.55K$ 33.55K $ 33.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.55K$ 33.55K $ 33.55K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 总供应量 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762

Seedless Wallet 的当前市值为 $ 33.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SEED 的流通量为 999.81M，总供应量是 999810754.8537762，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.55K。