今天 Seedify NFT Space (SNFTS) 的价格

今天 Seedify NFT Space (SNFTS) 的实时价格为 0.00161142 USD。目前其市值为 $ 8.10M USD。SNFTS 兑换 USD 的价格为实时更新。

Seedify NFT Space 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 637.43 USD

- Seedify NFT Space 当天价格变化为 +6.99%

- 其循环供应量为 5.02B USD

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