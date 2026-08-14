Securitize Tokenized AAA CLO Fund 今日价格

Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) 今日实时价格为 $ 1,026.59，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 STAC 兑 USD 的汇率为 $ 1,026.59 每 STAC。

Securitize Tokenized AAA CLO Fund 目前市值在 $ 102,961,683 排名第 #-，流通供应量为 100.30K STAC。过去 24 小时内，STAC 的交易价格在 $ 1,021.2（低点）和 $ 1,030.92（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,032.64，而历史最低价为 $ 997.66。

短期表现方面，STAC 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +0.03%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Securitize Tokenized AAA CLO Fund（STAC）市场信息

市值 $ 102.96M$ 102.96M $ 102.96M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 102.96M$ 102.96M $ 102.96M 流通量 100.30K 100.30K 100.30K 总供应量 100,295.100776 100,295.100776 100,295.100776

Securitize Tokenized AAA CLO Fund 的当前市值为 $ 102.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。STAC 的流通量为 100.30K，总供应量是 100295.100776，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 102.96M。