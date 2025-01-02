Secured On Blockchain 价格 (SOB)
今天 Secured On Blockchain (SOB) 的实时价格为 0.342498 USD。目前其市值为 $ 340.79K USD。SOB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Secured On Blockchain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.43K USD
- Secured On Blockchain 当天价格变化为 -5.59%
- 其循环供应量为 995.00K USD
在获取 MEXC 上从 SOB兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SOB 价格信息的首选平台。
今天内，Secured On Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0202832681358518。
在过去30天内，Secured On Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1929067925。
在过去60天内，Secured On Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0733572491。
在过去90天内，Secured On Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.14029306605583744。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0202832681358518
|-5.59%
|30天
|$ -0.1929067925
|-56.32%
|60天
|$ -0.0733572491
|-21.41%
|90天
|$ -0.14029306605583744
|-29.05%
Secured On Blockchain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.10%
-5.59%
-17.96%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Secured On Blockchain (SOB) is a platform that allows you to store vital information of your assets (physical or digital) on the blockchain.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 SOB 兑换 AUD
A$0.55142178
|1 SOB 兑换 GBP
￡0.2739984
|1 SOB 兑换 EUR
€0.32879808
|1 SOB 兑换 USD
$0.342498
|1 SOB 兑换 MYR
RM1.53096606
|1 SOB 兑换 TRY
₺12.09360438
|1 SOB 兑换 JPY
¥53.76533604
|1 SOB 兑换 RUB
₽38.18510202
|1 SOB 兑换 INR
₹29.3692035
|1 SOB 兑换 IDR
Rp5,524.16051694
|1 SOB 兑换 PHP
₱19.83405918
|1 SOB 兑换 EGP
￡E.17.38519848
|1 SOB 兑换 BRL
R$2.13033756
|1 SOB 兑换 CAD
C$0.49319712
|1 SOB 兑换 BDT
৳40.928511
|1 SOB 兑换 NGN
₦529.36148382
|1 SOB 兑换 UAH
₴14.42259078
|1 SOB 兑换 VES
Bs17.467398
|1 SOB 兑换 PKR
Rs95.4541926
|1 SOB 兑换 KZT
₸179.78747514
|1 SOB 兑换 THB
฿11.7305565
|1 SOB 兑换 TWD
NT$11.26475922
|1 SOB 兑换 CHF
Fr0.3082482
|1 SOB 兑换 HKD
HK$2.66120946
|1 SOB 兑换 MAD
.د.م3.46265478