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Secured On Blockchain 价格 (SOB)

USD

Secured On Blockchain (SOB) 实时价格图表

$0.342498
$0.342498$0.342498
-5.50%(1D)

今天 Secured On Blockchain (SOB) 的价格

今天 Secured On Blockchain (SOB) 的实时价格为 0.342498 USD。目前其市值为 $ 340.79K USD。SOB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Secured On Blockchain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.43K USD
- Secured On Blockchain 当天价格变化为 -5.59%
- 其循环供应量为 995.00K USD

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Secured On Blockchain (SOB) 价格表现 USD

今天内，Secured On Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0202832681358518
在过去30天内，Secured On Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1929067925
在过去60天内，Secured On Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0733572491
在过去90天内，Secured On Blockchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.14029306605583744

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0202832681358518-5.59%
30天$ -0.1929067925-56.32%
60天$ -0.0733572491-21.41%
90天$ -0.14029306605583744-29.05%

Secured On Blockchain (SOB) 价格分析

Secured On Blockchain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.329836
$ 0.329836$ 0.329836

$ 0.363853
$ 0.363853$ 0.363853

$ 3.65
$ 3.65$ 3.65

+0.10%

-5.59%

-17.96%

Secured On Blockchain (SOB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 340.79K
$ 340.79K$ 340.79K

$ 3.43K
$ 3.43K$ 3.43K

995.00K
995.00K 995.00K

什么是Secured On Blockchain (SOB)

Secured On Blockchain (SOB) is a platform that allows you to store vital information of your assets (physical or digital) on the blockchain.

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Secured On Blockchain (SOB) 资源

官网

大家还在问：关于 Secured On Blockchain (SOB) 的其他问题

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SOB 兑换为当地货币

1 SOB 兑换 AUD
A$0.55142178
1 SOB 兑换 GBP
0.2739984
1 SOB 兑换 EUR
0.32879808
1 SOB 兑换 USD
$0.342498
1 SOB 兑换 MYR
RM1.53096606
1 SOB 兑换 TRY
12.09360438
1 SOB 兑换 JPY
¥53.76533604
1 SOB 兑换 RUB
38.18510202
1 SOB 兑换 INR
29.3692035
1 SOB 兑换 IDR
Rp5,524.16051694
1 SOB 兑换 PHP
19.83405918
1 SOB 兑换 EGP
￡E.17.38519848
1 SOB 兑换 BRL
R$2.13033756
1 SOB 兑换 CAD
C$0.49319712
1 SOB 兑换 BDT
40.928511
1 SOB 兑换 NGN
529.36148382
1 SOB 兑换 UAH
14.42259078
1 SOB 兑换 VES
Bs17.467398
1 SOB 兑换 PKR
Rs95.4541926
1 SOB 兑换 KZT
179.78747514
1 SOB 兑换 THB
฿11.7305565
1 SOB 兑换 TWD
NT$11.26475922
1 SOB 兑换 CHF
Fr0.3082482
1 SOB 兑换 HKD
HK$2.66120946
1 SOB 兑换 MAD
.د.م3.46265478