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SECT BOT 价格 (SECT)

USD

SECT BOT (SECT) 实时价格图表

$0.092494
$0.092494$0.092494
+5.60%(1D)

今天 SECT BOT (SECT) 的价格

今天 SECT BOT (SECT) 的实时价格为 0.092494 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SECT 兑换 USD 的价格为实时更新。
SECT BOT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 745.94 USD
- SECT BOT 当天价格变化为 +5.63%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SECT BOT (SECT) 价格表现 USD

今天内，SECT BOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00492762
在过去30天内，SECT BOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0301322420
在过去60天内，SECT BOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0553159997
在过去90天内，SECT BOT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00492762+5.63%
30天$ -0.0301322420-32.57%
60天$ -0.0553159997-59.80%
90天$ 0--

SECT BOT (SECT) 价格分析

SECT BOT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.087566
$ 0.087566$ 0.087566

$ 0.09568
$ 0.09568$ 0.09568

$ 0.358269
$ 0.358269$ 0.358269

+0.16%

+5.63%

+1.40%

SECT BOT (SECT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 745.94
$ 745.94$ 745.94

0.00
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什么是SECT BOT (SECT)

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官网

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SECT 兑换为当地货币

1 SECT 兑换 AUD
A$0.14891534
1 SECT 兑换 GBP
0.07584508
1 SECT 兑换 EUR
0.08971918
1 SECT 兑换 USD
$0.092494
1 SECT 兑换 MYR
RM0.416223
1 SECT 兑换 TRY
3.27798736
1 SECT 兑换 JPY
¥14.44941268
1 SECT 兑换 RUB
9.4667609
1 SECT 兑换 INR
8.00813052
1 SECT 兑换 IDR
Rp1,516.29483936
1 SECT 兑换 PHP
5.41644864
1 SECT 兑换 EGP
￡E.4.6616976
1 SECT 兑换 BRL
R$0.55773882
1 SECT 兑换 CAD
C$0.13226642
1 SECT 兑换 BDT
11.24542052
1 SECT 兑换 NGN
143.8466688
1 SECT 兑换 UAH
3.90139692
1 SECT 兑换 VES
Bs4.994676
1 SECT 兑换 PKR
Rs25.80675094
1 SECT 兑换 KZT
49.068067
1 SECT 兑换 THB
฿3.2049171
1 SECT 兑换 TWD
NT$3.04582742
1 SECT 兑换 CHF
Fr0.08416954
1 SECT 兑换 HKD
HK$0.71960332
1 SECT 兑换 MAD
.د.م0.9295647