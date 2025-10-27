Seascape Crowns（CWS）价格信息 (USD)

Seascape Crowns（CWS）当前实时价格为 $0.149104。过去 24 小时内，CWS 的交易价格在 $ 0.144783 至 $ 0.170037 之间波动，市场活跃度显著。CWS 的历史最高价为 $ 61.33，历史最低价为 $ 0.063296。

从短期表现来看，CWS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 -11.57%，过去 7 天内累计变动为 +5.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Seascape Crowns（CWS）市场信息

市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 流通量 7.65M 7.65M 7.65M 总供应量 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Seascape Crowns 的当前市值为 $ 1.14M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CWS 的流通量为 7.65M，总供应量是 7645850.9663491575，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.14M。