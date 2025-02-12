sDOLA 价格 (SDOLA)
今天 sDOLA (SDOLA) 的实时价格为 1.1 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SDOLA 兑换 USD 的价格为实时更新。
sDOLA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.84K USD
- sDOLA 当天价格变化为 +0.03%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，sDOLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00033845。
在过去30天内，sDOLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0100082400。
在过去60天内，sDOLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0214214000。
在过去90天内，sDOLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.029419446973397。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00033845
|+0.03%
|30天
|$ +0.0100082400
|+0.91%
|60天
|$ +0.0214214000
|+1.95%
|90天
|$ +0.029419446973397
|+2.75%
sDOLA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.00%
+0.03%
+0.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA.
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|1 SDOLA 兑换 AUD
A$1.738
|1 SDOLA 兑换 GBP
￡0.88
|1 SDOLA 兑换 EUR
€1.056
|1 SDOLA 兑换 USD
$1.1
|1 SDOLA 兑换 MYR
RM4.906
|1 SDOLA 兑换 TRY
₺39.644
|1 SDOLA 兑换 JPY
¥168.938
|1 SDOLA 兑换 RUB
₽106.106
|1 SDOLA 兑换 INR
₹94.996
|1 SDOLA 兑换 IDR
Rp18,032.784
|1 SDOLA 兑换 PHP
₱63.976
|1 SDOLA 兑换 EGP
￡E.55.473
|1 SDOLA 兑换 BRL
R$6.336
|1 SDOLA 兑换 CAD
C$1.562
|1 SDOLA 兑换 BDT
৳133.155
|1 SDOLA 兑换 NGN
₦1,646.7
|1 SDOLA 兑换 UAH
₴45.859
|1 SDOLA 兑换 VES
Bs66
|1 SDOLA 兑换 PKR
Rs306.911
|1 SDOLA 兑换 KZT
₸554.708
|1 SDOLA 兑换 THB
฿37.499
|1 SDOLA 兑换 TWD
NT$36.102
|1 SDOLA 兑换 CHF
Fr1.001
|1 SDOLA 兑换 HKD
HK$8.569
|1 SDOLA 兑换 MAD
.د.م11.044