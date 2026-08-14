Screaming Rubber Chicken 今日价格

Screaming Rubber Chicken (SRC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.58%。当前 SRC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SRC。

Screaming Rubber Chicken 目前市值在 $ 12,396.76 排名第 #-，流通供应量为 972.04M SRC。过去 24 小时内，SRC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SRC 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 +14.38%。过去一天，总交易量达到 --。

Screaming Rubber Chicken（SRC）市场信息

市值 $ 12.40K$ 12.40K $ 12.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.40K$ 12.40K $ 12.40K 流通量 972.04M 972.04M 972.04M 总供应量 999,124,510.237123 999,124,510.237123 999,124,510.237123

Screaming Rubber Chicken 的当前市值为 $ 12.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SRC 的流通量为 972.04M，总供应量是 999124510.237123，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.40K。