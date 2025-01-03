Scream 价格 (SCREAM)
今天 Scream (SCREAM) 的实时价格为 0.456445 USD。目前其市值为 $ 198.28K USD。SCREAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Scream 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 881.73 USD
- Scream 当天价格变化为 +7.37%
- 其循环供应量为 435.34K USD
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今天内，Scream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03132252。
在过去30天内，Scream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1829362180。
在过去60天内，Scream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0744392415。
在过去90天内，Scream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02147099757662334。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03132252
|+7.37%
|30天
|$ -0.1829362180
|-40.07%
|60天
|$ +0.0744392415
|+16.31%
|90天
|$ -0.02147099757662334
|-4.49%
Scream 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+7.37%
-12.13%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Scream is a highly scalable decentralized lending protocol powered by fantom.
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|1 SCREAM 兑换 AUD
A$0.73487645
|1 SCREAM 兑换 GBP
￡0.365156
|1 SCREAM 兑换 EUR
€0.44275165
|1 SCREAM 兑换 USD
$0.456445
|1 SCREAM 兑换 MYR
RM2.04030915
|1 SCREAM 兑换 TRY
₺16.1125085
|1 SCREAM 兑换 JPY
¥71.72120285
|1 SCREAM 兑换 RUB
₽50.66995945
|1 SCREAM 兑换 INR
₹39.1355943
|1 SCREAM 兑换 IDR
Rp7,362.01509835
|1 SCREAM 兑换 PHP
₱26.4646811
|1 SCREAM 兑换 EGP
￡E.23.16458375
|1 SCREAM 兑换 BRL
R$2.8208301
|1 SCREAM 兑换 CAD
C$0.6572808
|1 SCREAM 兑换 BDT
৳54.5451775
|1 SCREAM 兑换 NGN
₦705.47682755
|1 SCREAM 兑换 UAH
₴19.22089895
|1 SCREAM 兑换 VES
Bs23.278695
|1 SCREAM 兑换 PKR
Rs127.2112215
|1 SCREAM 兑换 KZT
₸239.60167385
|1 SCREAM 兑换 THB
฿15.65149905
|1 SCREAM 兑换 TWD
NT$15.01247605
|1 SCREAM 兑换 CHF
Fr0.41536495
|1 SCREAM 兑换 HKD
HK$3.54657765
|1 SCREAM 兑换 MAD
.د.م4.61465895