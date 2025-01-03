Scream 价格 (SCREAM)

USD

Scream (SCREAM) 实时价格图表

$0.456445
$0.456445$0.456445
+7.30%(1D)

今天 Scream (SCREAM) 的价格

今天 Scream (SCREAM) 的实时价格为 0.456445 USD。目前其市值为 $ 198.28K USD。SCREAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Scream 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 881.73 USD
- Scream 当天价格变化为 +7.37%
- 其循环供应量为 435.34K USD

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Scream (SCREAM) 价格表现 USD

今天内，Scream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03132252
在过去30天内，Scream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1829362180
在过去60天内，Scream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0744392415
在过去90天内，Scream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02147099757662334

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03132252+7.37%
30天$ -0.1829362180-40.07%
60天$ +0.0744392415+16.31%
90天$ -0.02147099757662334-4.49%

Scream (SCREAM) 价格分析

Scream 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.425122
$ 0.425122$ 0.425122

$ 0.483209
$ 0.483209$ 0.483209

$ 216.98
$ 216.98$ 216.98

+0.08%

+7.37%

-12.13%

Scream (SCREAM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 198.28K
$ 198.28K$ 198.28K

$ 881.73
$ 881.73$ 881.73

435.34K
435.34K 435.34K

什么是Scream (SCREAM)

Scream is a highly scalable decentralized lending protocol powered by fantom.

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Scream (SCREAM) 资源

官网

大家还在问：关于 Scream (SCREAM) 的其他问题

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SCREAM 兑换为当地货币

1 SCREAM 兑换 AUD
A$0.73487645
1 SCREAM 兑换 GBP
0.365156
1 SCREAM 兑换 EUR
0.44275165
1 SCREAM 兑换 USD
$0.456445
1 SCREAM 兑换 MYR
RM2.04030915
1 SCREAM 兑换 TRY
16.1125085
1 SCREAM 兑换 JPY
¥71.72120285
1 SCREAM 兑换 RUB
50.66995945
1 SCREAM 兑换 INR
39.1355943
1 SCREAM 兑换 IDR
Rp7,362.01509835
1 SCREAM 兑换 PHP
26.4646811
1 SCREAM 兑换 EGP
￡E.23.16458375
1 SCREAM 兑换 BRL
R$2.8208301
1 SCREAM 兑换 CAD
C$0.6572808
1 SCREAM 兑换 BDT
54.5451775
1 SCREAM 兑换 NGN
705.47682755
1 SCREAM 兑换 UAH
19.22089895
1 SCREAM 兑换 VES
Bs23.278695
1 SCREAM 兑换 PKR
Rs127.2112215
1 SCREAM 兑换 KZT
239.60167385
1 SCREAM 兑换 THB
฿15.65149905
1 SCREAM 兑换 TWD
NT$15.01247605
1 SCREAM 兑换 CHF
Fr0.41536495
1 SCREAM 兑换 HKD
HK$3.54657765
1 SCREAM 兑换 MAD
.د.م4.61465895