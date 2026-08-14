ScottyTheAi 今日价格

ScottyTheAi (SCOTTY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.53%。当前 SCOTTY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SCOTTY。

ScottyTheAi 目前市值在 $ 79,435 排名第 #-，流通供应量为 1.73B SCOTTY。过去 24 小时内，SCOTTY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03043926，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SCOTTY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -23.44%。过去一天，总交易量达到 --。

ScottyTheAi（SCOTTY）市场信息

市值 $ 79.44K$ 79.44K $ 79.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 79.44K$ 79.44K $ 79.44K 流通量 1.73B 1.73B 1.73B 总供应量 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0

ScottyTheAi 的当前市值为 $ 79.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCOTTY 的流通量为 1.73B，总供应量是 1734567890.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79.44K。