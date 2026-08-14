Scotty Beam 今日价格

Scotty Beam (SCOTTY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SCOTTY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SCOTTY。

Scotty Beam 目前市值在 $ 106,558 排名第 #-，流通供应量为 490.81M SCOTTY。过去 24 小时内，SCOTTY 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.057971，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SCOTTY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 5.61。

Scotty Beam（SCOTTY）市场信息

市值 $ 106.56K$ 106.56K $ 106.56K 成交量（24H） $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 完全稀释市值 $ 106.56K$ 106.56K $ 106.56K 流通量 490.81M 490.81M 490.81M 总供应量 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

Scotty Beam 的当前市值为 $ 106.56K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.61。SCOTTY 的流通量为 490.81M，总供应量是 750000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 106.56K。